Стара Загора остава без светофари заради профилактика

Светофарните уредби, регулиращи кръстовищата на булевард „Руски“ с улици „Христо Ботев“ и с „Ген. Гурко“ в Стара Загора, няма да работят през днешния ден.

От общината съобщиха, че светофарите ще бъдат прифилактирани от EVN.

Профилактиката на електроенергийната компания ще продължи и през следващите дни и ще засегне поетапно и други светофарни уредби, за което старозагорци ще бъдат осведомени, обещават от Община Стара Загора.