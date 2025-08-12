Стара Загора остава без светофари заради профилактика
Светофарните уредби, регулиращи кръстовищата на булевард „Руски“ с улици „Христо Ботев“ и с „Ген. Гурко“ в Стара Загора, няма да работят през днешния ден.
От общината съобщиха, че светофарите ще бъдат прифилактирани от EVN.
Профилактиката на електроенергийната компания ще продължи и през следващите дни и ще засегне поетапно и други светофарни уредби, за което старозагорци ще бъдат осведомени, обещават от Община Стара Загора.
