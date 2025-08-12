  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +24 / +26
Пловдив: +23 / +32
Варна: +22 / +25
Сандански: +26 / +30
Русе: +23 / +28
Добрич: +20 / +24
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +36
Велико Търново: +21 / +31
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

Стара Загора остава без светофари заради профилактика

  • Сподели в:
  • Viber
Стара Загора остава без светофари заради профилактика
A A+ A++ A

Светофарните уредби, регулиращи кръстовищата на булевард „Руски“ с улици „Христо Ботев“ и с „Ген. Гурко“ в Стара Загора, няма да работят през днешния ден.

От общината съобщиха, че светофарите ще бъдат прифилактирани от EVN.

Профилактиката на електроенергийната компания ще продължи и през следващите дни и ще засегне поетапно и други светофарни уредби, за което старозагорци ще бъдат осведомени, обещават от Община Стара Загора.

#Стара Загора

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?