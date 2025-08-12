Правила за планински туризъм през лятото

Планинската спасителна служба призовава туристите да носят повече течности заради високите температури. Само за последното денонощие са регистрирани няколко инцидента, включително и транспортиране на пострадал с въздушна линейка от Пирин.

Какво трябва да знаем, преди да тръгнем на поход?

Въпреки че не е много топло, в планината пече силно слънце, обясни Момчил Панайотов от Планинската спасителна служба. Затова той съветва туристите да носят вода, шапка и слънцезащитен крем.

Задължително е и да носите поне едно яке, в случай че завали или започне да духа.

Ако загубите представа къде сте, веднага звънете на ПСС, не чакайте и не търсете сами пътеката.

„Дежурният оператор може да ви ориентира. А в 20:00 часа тепърва да звъниш, че си се загубил, със сигурност ще прекараш нощта навън или по-голямата част от нея. И е доста трудно понякога за спасителите”, обясни Панайотов.

Панайотов допълни, че туристите не бива да изхвърлят отпадъците си навсякъде, особено що се отнася до бутилки, които могат да предизвикат пожар. От ПСС също припомнят, че в горещините не трябва да се пали огън.