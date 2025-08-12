  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +24 / +26
Пловдив: +23 / +32
Варна: +22 / +25
Сандански: +26 / +30
Русе: +23 / +28
Добрич: +20 / +24
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +36
Велико Търново: +21 / +31
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

Зрелищен метеоритен дъжд може да наблюдаваме тази вечер - по 100 падащи звезди на час

  • Сподели в:
  • Viber
Зрелищен метеоритен дъжд може да наблюдаваме тази вечер - по 100 падащи звезди на час
A A+ A++ A

Зрелищен метеорен дъжд може да наблюдаваме тази вечер. По 100 падащи звезди на час или по 1-2 в минута ще озаряват небето. Това каза Петър Георгиев, учител по астрономия във варненската Народна обсерватория с планетариум "Николай Коперник". Метеорният поток Персеиди ще достигне своя пик межди 12 и 13 август, обясни той.

Земята минава през орбитата на комета, която оставя тези отломки от средата на юли до края на август.

Докато обикаля около Слънцето, Земята няколко пъти в годината преминава през отломки, оставени от преминаващи комети, а понякога и астероиди. Частиците от кометите се движат с два пъти по-висока скорост от тази, с която Земята се движи около слънцето, обясни той.

Когато тези бързо движещи се отломки навлизат в атмосферата на Земята, те срещат ново съпротивление от въздуха и стават много горещи, като в крайна сметка изгарят. Понякога въздухът около тях засиява за кратко, оставяйки след себе си огнена диря - краят на "падащата звезда". Това явление се случва на 80-100 км от повърхността на Земята, уточни още Георгиев.

Той съветва за по-добра видимост да потърсим място извън града, където има по-малко светлинно замърсяване. Тази година и Луната е пълна над 80% по време на пика, което също затруднява наблюдението, каза още той.

Лятото ни предоставя много интересни астрономически явления. В нощното небе можем да наблюдаваме летния триъгълник, съставен от три съзвездия - Орел, Лира и Лебед. То ще е видимо до края на септември, каза още Георгиев.

#звезди

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?