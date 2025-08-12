  • Instagram
Откриха военен дрон на плаж до Созопол

Откриха военен дрон на плажа „Хармани“ край Созопол. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, съобщиха от Министерството на отбраната.

Безпилотният апарат е открит от плажуващи, които са подали сигнал на телефон 112. На мястото са пристигнали полицаи, които са отцепили района.

