Ето къде БНБ ще обменя неограничено и безплатно левове в евро
Българската народна банка ще обменя левове в евро неограничено във времето и без такса както в своите сгради, така и в териториалните центрове на "Дружество за касови услуги“ АД.
Точните адреси са:
София
- Централната сграда на БНБ (само за граждани) - пл. "Княз Александър I“ № 1
- Касов център на БНБ - ул. "Михаил Тенев“ № 10
- Териториално поделение гр. София - ж.к. "Овча купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16
Пловдив
- Териториално поделение гр. Пловдив - ул. "Ягодовско шосе" № 2
Бургас
- Териториално поделение гр. Бургас - ул. "Александър Велики" № 8
Варна
- Териториално поделение гр. Варна - ул. "Цариброд" № 23
Плевен
- Териториално поделение гр. Плевен - ул. "Климент Охридски" № 58 Б
