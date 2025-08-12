  • Instagram
Ето къде БНБ ще обменя неограничено и безплатно левове в евро

Българската народна банка ще обменя левове в евро неограничено във времето и без такса както в своите сгради, така и в териториалните центрове на "Дружество за касови услуги“ АД.

Точните адреси са:

София

- Централната сграда на БНБ (само за граждани) - пл. "Княз Александър I“ № 1

- Касов център на БНБ - ул. "Михаил Тенев“ № 10

- Териториално поделение гр. София - ж.к. "Овча купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16

Пловдив

- Териториално поделение гр. Пловдив - ул. "Ягодовско шосе" № 2

Бургас

- Териториално поделение гр. Бургас - ул. "Александър Велики" № 8

Варна

- Териториално поделение гр. Варна - ул. "Цариброд" № 23

Плевен

- Териториално поделение гр. Плевен - ул. "Климент Охридски" № 58 Б

