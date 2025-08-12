Илиян Василев: Путин зависи от Европа, но много силно подцени тази зависимост

Руската имперска политика не се е променила през последните векове, припомни бившият посланик на България в Русия Илиян Василев в интервю пред БНР преди срещата между американския и руския президент на 15 август. Според дипломата войната изсмука всички натрупани резерви на Русия през управлението на Путин.

"В Русия основният бизнес е войната. Тя никога не е постигала икономически модел, който да роди благоденствие и да оправдае съществуването и заедността на различни групи и републики", анализира Василев състоянието на руската икономика.

Бившият дипломат подчерта, че войната в Украйна е довела до тежки икономически последици за Русия. "Войната изсмука всички натрупани резерви през управлението на Путин. В момента страната е на ръба на финансов колапс", заяви той пред БНР.



Символиката на срещата в Аляска

Илиян Василев обясни защо именно Аляска е избрана за мястото на историческата среща между двамата световни лидери. "Беринговият проток е пряката връзка между САЩ и Русия. Путин иска да покаже, че за да общува с Щатите, на него не му трябва Европа. Това е от гледна точка на символното послание", коментира експертът.

Според него избирането на Аляска носи и практически съображения, свързани с Международния наказателен съд. "САЩ и Русия не са страна по него. Не очаквам никаква изненада във връзка с наказателното постановление на съда", добави Василев.

Европа остава ключов фактор

Въпреки желанието на Путин да заобиколи Европа, бившият посланик смята, че континентът остава незаобиколим фактор. "Каквото и да прави Путин, той зависи от Европа, но много силно подцени тази зависимост", подчерта Василев.



Експертът обясни, че възстановяването на отношенията между Русия и европейските страни зависи изцяло от приключването на войната в Украйна. "Възстановяването на отношенията му с европейските страни лежи изцяло в плоскостта на приключването на войната в Украйна по начин, който да не поражда рецидиви", каза той.

Очаквания за срещата

Илиян Василев прогнозира, че американският президент ще се опита да намали очакванията преди срещата. "Той я определя като проучвателна. Тръмп ще се опита да хвърли спасителен пояс на Путин по най-различни начини. Но той не може да даде на Русия това, от което има нужда", анализира дипломатът.

Според Василев е важно Доналд Тръмп да се консултира с американската професионална дипломация, която е наясно с процесите в Руската федерация. Нерушимостта на границите остава базов принцип на отношенията в Европа, подчерта експертът.