Бургас: +22 / +29
Пловдив: +23 / +34
Варна: +21 / +29
Сандански: +25 / +37
Русе: +23 / +33
Добрич: +19 / +28
Видин: +24 / +35
Плевен: +24 / +35
Велико Търново: +20 / +33
Смолян: +14 / +26
Кюстендил: +22 / +33
Стара Загора: +20 / +32

Скок на заразените с COVID-19 в България през последните дни

Скок на заразените с COVID-19 в България през последните дни
Ръст на случаите на COVID-19 у нас през последните дни. Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили.

Според експертите обаче реалният брой на заразените е по-голям и затова съветват да се правят тестове.

В случай, че резултатът е положителен, трябва заразеният да остане зa седмица вкъщи.

„И от морето имам пациенти, които се обаждат. Най-често симптомите им са свързани с температура, отпадналост, болки в гърлото и една особена хрема, запушен нос, който се отразява на говора, ларингитни прояви, по-продължителна кашлица. Тези оплаквания определено насочват към COVID-19”, каза д-р Саша Порязова пред NOVA.

Тя добави, че не бива да се гледа на вируса като на респираторна инфекция, а трябва да му се обърне сериозно внимание, защото може да засегне всички органи и системи.

