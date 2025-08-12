Духовник за параклиса на Седемте рилски езера: Екоактивистите просто си правят пиар, искат някой да ги забележи

На Седемте рилски езера предстои строеж на параклис, посветен на Св. Иван Рилски. Как ще се отрази това на природата и дали проектът ще получи зелена светлина от Министерството на околната среда и водите?

Идеята е от над 40 години, а мястото е вече определено – до информационния център и спасителната служба.

Екоактивисти обаче са против. От църквата обаче уверяват, че параклисът ще е малък и ще е като заслон.

Архиерейският наместник на Дупнишката духовна околия отец Георги Паликарски от години се бори да се построи този храм.

"Битката продължава. Тъкмо стигнем до разрешаване на проблема и правителството падне. Надяваме се да има стабилно управление и да построим малък параклис, около 25 кв. метра. Да бъде човек по-близо до Бога, да има къде да се помоли. Свети Йоан Рилски Чудотворец е закрилник на всички християни по света. Той е кумир за българите. Чакаме разрешение от МОСВ, защото земята се намира в защитена територия“, заяви той пред Нова тв.