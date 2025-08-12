Спасители: Родителите масово разрешават на децата си да влизат при червен флаг

Спасителите по българското Черноморие отправиха спешни предупреждения за опасностите от мъртвото вълнение през август, след като десетгодишно дете едва не се удави заради неспазване на флаговата сигнализация. Случаят, който развълнува майката до пищене за помощ, се превърна в урок за всички родители.

"Майката пищеше - спасете ми детето", разказа пред БНТ спасителят Мария Колева за инцидента, който се случи преди няколко дни. Детето е влязло във водата въпреки червения флаг и за по-малко от 5 секунди е било повлечено от мъртвото вълнение на 25 метра от брега.

Според спасителите родителите масово позволяват на децата си да влизат във водата при червен флаг, въпреки че това е категорично забранено. "Тръгват да се борят с течението. Тръгват да излизат навън и съответно се уморяват и изпадат в безпомощно състояние", обясни Мария Колева.

Август - най-опасният месец

Спасителят Виктор Вълчев подчерта, че август е един от най-опасните месеци на Черноморието, защото морето става по-бурно. През този период се появяват силни подводни течения, известни като мъртво вълнение, които могат да отнесат даже опитни плувци далеч от брега.

"Най-важна е сигнализацията на спасителя - каквото и да се прави. Но няма толкова място за притеснение. Именно то е големият фактор хората да се паникьосат и да започнат да се давят", съветва Вълчев.

Златните правила за оцеляване

Експертите по водно спасяване дадоха ясни инструкции как да се действа при попадане в мъртво вълнение:

Не се паникьосвайте - паниката води до грешки и изтощава организма. Спасителите подчертават, че от 100 случая в 100 човек може да се спаси, ако знае правилата.

Плувайте настрани - никога не се борете с течението директно към брега. Трябва да плувате успоредно на брега, докато излезете от опасната зона.

Подавайте сигнали - махайте с ръце и викайте за помощ, за да привлечете вниманието на спасителите на плажа.

Масово неспазване на забраните

Случаят с детето не е изолиран - спасителите съобщават за масово пренебрегване на червената флагова сигнализация. Хората често влизат във водата именно там, където морето изглежда най-спокойно, което всъщност са най-опасните места.

Мъртвото вълнение се образува перпендикулярно на брега от прииждащите вълни, които търсят път да се върнат в морето. То може да достигне скорост до няколко метра в секунда и да увлече плувците далеч от брега за секунди.

"Хората масово не знаят как да се борят с мъртвото вълнение", констатира Мария Колева. Тя призова родителите да бъдат особено внимателни и да не позволяват на децата си да влизат във водата при червен флаг, независимо колко спокойно изглежда морето.

Спасителите напомниха, че флаговата сигнализация не се поставя произволно - червеният флаг означава реална опасност за живота и категорична забрана за влизане във водата.