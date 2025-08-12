Георги Рачев: Остава горещо и сухо

Горещото и сухо време ще продължи в България до края на август месец, като температурите ще паднат с едва 3 градуса заради навлизащия по-студен въздух. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в сутрешния блок на bTV днес.

"Топло е, защото е лято, защото сме август месец", обясни проф. Рачев причината за продължаващите жеги. Според неговите прогнози, благодарение на антициклон в Източна Европа тези дни нахлува малко по-студен въздух, който ще понижи максималните температури с около 3 градуса спрямо вчера.

Минимални валежи едва в края на месеца

Климатологът категорично заяви, че валежи няма да има в обозримо бъдеще. "На 26 август – след две седмици, евентуално ще има валежи, но са в рамките на 5-6 литра на квадратен метър, което е нищо", предупреди проф. Рачев.

Според него този минимален валеж след един час ще се е изпарил и няма да може да овлажни дори повърхностния слой на почвата. "Този валеж след един час ще се е изпарил, няма да може да овлажни дори повърхностния слой на почвата", подчерта климатологът.

Дните стават по-къси

Проф. Рачев обясни, че сутрините ще бъдат по-хладни заради приближаването на есента и намаляването на светлата част от денонощието. "Продължава да намалява продължителността на деня, днес той е 14 часа, а на 22 септември, когато ще настъпи есента, ще е 12 часа", посочи той.

Според неговите данни с по 3 минути денят ще става по-къс всеки ден, което ще се отразява на сутрешните температури.

Европейски мащаб на горещините

Климатологът подчерта, че горещото време не е само български феномен. В момента в цяла Европа е горещо, дори в Берлин максималните температури са 36 градуса. "В момента в цяла Европа е горещо, дори в Берлин максималните температури са 36 градуса", каза професорът.

Проф. Рачев обобщи очакванията си за следващите седмици като "слънчево топло, следобед – горещо, време и ужасно сухо".