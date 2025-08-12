Бивша любовница атакува с коктейл "Молотов" мъж в Кюстендилско

Мъж от кюстендилското село Слокощица е атакуван с коктейл "Молотов", след като в продължение на две години е подложен на постоянен тормоз от бивша съседка. Николай Георгиев разказва за серия от заплахи, физическо насилие и вандализъм, които са започнали след приключването на тяхната връзка.

"Счупиха ми камерите, заплашваха ме по различни начини, това не е спирало. Веднъж ме пребиха, а аз не разбирам какъв е проблемът," заяви Николай Георгиев пред NOVA.

Мъжът обяснява, че никога не е проявявал насилие към бившата си съседка и не разбира защо е издадена ограничителна заповед за защита заради нея. Проблемът е в близостта на жилищата им - разделят ги само 15 метра, което прави невъзможно спазването на изискването за разстояние от 50 метра.

Атака с коктейл "Молотов"

Последният и най-сериозен инцидент се е случил в неделя сутрин, когато по автомобила на Николай са хвърлени коктейли "Молотов". Според него, цялото семейство на съседката има видимост към двора му, където той колекционира автомобили.

"Органите на реда работят по случая. Аз съм подал 18 жалби срещу нея, тя срещу мен - 7," обясни пострадалият.

Полицейски мерки

Полицията е уведомена за инцидентите и работи по случая. Като превантивна мера е обещано да се изпраща патрулиращ автомобил около дома на Николай Георгиев. Случаят показва проблемите с прилагането на ограничителните заповеди в малки населени места, където жилищата са в непосредствена близост.

Според разказа на мъжа, проблемите са започнали след опит на бившата му съседка да каже на съпругата му за тяхната връзка, като от този момент нататък тормозът не е спирал.