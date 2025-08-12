  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +29
Пловдив: +23 / +34
Варна: +21 / +29
Сандански: +25 / +37
Русе: +23 / +33
Добрич: +19 / +28
Видин: +24 / +35
Плевен: +24 / +35
Велико Търново: +20 / +33
Смолян: +14 / +26
Кюстендил: +22 / +33
Стара Загора: +20 / +32

Бенчев успокои: Бензин има в изобилие

  • Сподели в:
  • Viber
Бенчев успокои: Бензин има в изобилие
A A+ A++ A

Бензин има в изобилие. Горива има. Имаме логистични затруднения за внос на биоетанол - добавката, която е задължителна за горивата. Да, имаше известни затруднения с доставката, но лека по лека нещата се нормализират. Това заяви пред БТВ председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Проблемът още не е изцяло преодолян, но се работи по въпроса, каза още той.

Не трябва да има паника, да се нагнетява напрежение и да се ползва темата, призова Бенчев.

Бенчев каза, че се правят и логистични коридори за доставки от Румъния.

"И бензина, и дизела за аввгуст са с 1-2% по-евтини от юли."

#бензин

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите