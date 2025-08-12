Бенчев успокои: Бензин има в изобилие
Бензин има в изобилие. Горива има. Имаме логистични затруднения за внос на биоетанол - добавката, която е задължителна за горивата. Да, имаше известни затруднения с доставката, но лека по лека нещата се нормализират. Това заяви пред БТВ председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
Проблемът още не е изцяло преодолян, но се работи по въпроса, каза още той.
Не трябва да има паника, да се нагнетява напрежение и да се ползва темата, призова Бенчев.
Бенчев каза, че се правят и логистични коридори за доставки от Румъния.
"И бензина, и дизела за аввгуст са с 1-2% по-евтини от юли."
Още по темата:
- » Бензиностанции в България без доставки на гориво в пика на лятото
- » Недостиг на бензин в България
- » Гръцките власти разбиха престъпни групи с бг следа - фалшифицирали гориво
Коментирай
Най-четено от Общество
Последно от Общество