Съдът гледа жалбата на обвинения Красимир Георгиев за мъчения и брутални убийства на животни

Софийският апелативен съд (САС) ще гледа искането за по-лека мярка за неотклонение на Красимир Георгиев, който заедно с приятелката си Габриела Сашова измъчва и убива животни за пари.

Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани в началото на март след сигнал до ГДБОП от организацията за защита на животните "КАЖИ". През юни съдът в Перник го освободи срещу парична гаранция, но втората инстанция отмени решението и го остави в ареста.

Георгиев и Сашова са публикували клипове с убийствата на животни в "Телеграм" срещу заплащане, включително и в криптовалути. Двамата са имали клиенти от цял свят. Ценоразписът варирал в зависимост от животното - между 50 и 700 евро.

През март двамата бяха задържани и обвинени за това, че срещу пари са снимали клипове с насилие над животни. Тогава съдът ги остави за постоянно в ареста.

Впоследствие след направено искане за изменение на мярката през юни Окръжен съд-Перник наложи парична гаранция в размер на 8000 лв. спрямо Георгиев. Прокуратурата обаче протестира определението на съда, докато защитата обжалва размера на гаранцията.

Апелативните съдии отмениха определението на пернишкия съд. В мотивите си съдът посочи, че не споделя изводите на първоинстанционния съд за това че към настоящия момент е отпаднала опасността от извършване на престъпление от страна на Георгиев.

Съдът е съгласен обаче, че няма доказателства по делото, че обвиняемият може да се укрие, както и за съпричастността му към обвинението за пране на пари. Има обаче достатъчно данни за съпричастност към другите две обвинения, които са му повдигнати.