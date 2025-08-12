Ново мобилно приложение показва цените на лекарствата и в евро

Министерството на здравеопазването, в партньорство с Националния съвет по цени и реимбурсиране, подготвя представянето на ново мобилно приложение, което ще дава достъп до актуални данни за цените на лекарствата в България.

Платформата ще предлага възможност за проверка на стойностите както в български лева, така и в евро. От ведомството уточняват, че сумите са автоматично превалутирани по официалния курс в съответните регистри, включително в Позитивния лекарствен списък.

Тази стъпка е част от мерките за подготовка към въвеждането на еврото, заложени в Закона за въвеждане на еврото. Изискванията предвиждат адаптиране на всички регистри с цени, така че гражданите да имат ясна и точна информация по време на преходния период.

Обявяването на новата услуга още тази година цели да осигури по-голяма предвидимост и спокойствие за гражданите, както и да подпомогне информирания избор при покупка на лекарства.