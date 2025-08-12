  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +29
Пловдив: +23 / +34
Варна: +21 / +29
Сандански: +25 / +37
Русе: +23 / +33
Добрич: +19 / +28
Видин: +24 / +35
Плевен: +24 / +35
Велико Търново: +20 / +33
Смолян: +14 / +26
Кюстендил: +22 / +33
Стара Загора: +20 / +32

Ново мобилно приложение показва цените на лекарствата и в евро

  • Сподели в:
  • Viber
Ново мобилно приложение показва цените на лекарствата и в евро
A A+ A++ A

Министерството на здравеопазването, в партньорство с Националния съвет по цени и реимбурсиране, подготвя представянето на ново мобилно приложение, което ще дава достъп до актуални данни за цените на лекарствата в България.

Платформата ще предлага възможност за проверка на стойностите както в български лева, така и в евро. От ведомството уточняват, че сумите са автоматично превалутирани по официалния курс в съответните регистри, включително в Позитивния лекарствен списък.

Тази стъпка е част от мерките за подготовка към въвеждането на еврото, заложени в Закона за въвеждане на еврото. Изискванията предвиждат адаптиране на всички регистри с цени, така че гражданите да имат ясна и точна информация по време на преходния период.

Обявяването на новата услуга още тази година цели да осигури по-голяма предвидимост и спокойствие за гражданите, както и да подпомогне информирания избор при покупка на лекарства.

#евро

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Технологии
Последно от Технологии

Всички новини от Технологии »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите