Първи случай на СПИН у нас за годината
Регионалната здравна инспекция в Кърджали е регистрирала първия случай на СПИН за тази година.
В момента в областта има Анти-СПИН кампания, която започна в началото на този месец. „Всеки, който желае, може да се изследва анонимно“, каза д-р Кадрие Христова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" при Регионалната здравна инспекция в Кърджали.
Потвърденият случай на СПИН не е установен по време на кампанията. Пациентът се е изследвал на друго място.
