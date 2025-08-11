  • Instagram
Първи случай на СПИН у нас за годината

Регионалната здравна инспекция в Кърджали е регистрирала първия случай на СПИН за тази година.

В момента в областта има Анти-СПИН кампания, която започна в началото на този месец. „Всеки, който желае, може да се изследва анонимно“, каза д-р Кадрие Христова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" при Регионалната здравна инспекция в Кърджали.

Потвърденият случай на СПИН не е установен по време на кампанията. Пациентът се е изследвал на друго място.

#ХИВ/СПИН

