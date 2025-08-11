Властите: Огнеборците се борят с 41 пожара

Общо 51 пожара са възникнали на територията на България в рамките на днешния ден, като десет от тях са напълно потушени, а върху 41 продължава работата на огнеборците. Това съобщи на брифинг главен комисар Николай Николов.

"Няма непосредствена опасност за населени места. Три от пожарите представляват по-сериозна заплаха за гората," заяви главният комисар. Според него първият пожар в Средец е локализиран и се движи към пълното му потушаване. Вторият пожар в Сунгурларе е засегнал над 16 хиляди декара, като един от фронтовете е ограничен, а работата продължава по последния фронт.

Пожарът в Пирин - критична ситуация

Най-сериозна остава ситуацията с пожара в района на парк Пирин, където над 160 души работят за ограничаване и ликвидиране на пламъците. "Техните усилия дадоха резултати. В момента само две огнища продължават да създават проблем. Ако продължаваме така, надявам се утре резултатът да бъде още по-добър," обясни Николай Николов.

Комисар Валентин Василев подчерта, че утре рано сутрин в 5:00 часа ще започне събиране на състава за нова атака срещу огъня. "Тъй като теренът е труднопроходим, не се достига с автомобили, изисква дълго време ходене пеш, за да стигнем до последното огнище, което е най-високо," обясни той.

Опасност за националния парк

Пожарът в момента е низов - горят сухи треви и листна маса, но съществува реална опасност огънят да навлезе в територията на парк Пирин. "Огънят е в близост до парк Пирин. Има възможност да навлезе, но трябва да се извършат замервания," предупреди комисар Василев.

За борбата с пламъците се използват предимно ръчни средства за гасене, както и летателна техника - два самолета и хеликоптер. Екипите работят с водна линия от 400-500 метра с автомобил с помпа за високо налягане.

Работна група за авиационен капацитет

Премиерът Желязков е разпоредил създаването на работна група между МВР, Министерството на отбраната и Министерството на транспорта. Целта е да се предложи най-ефективен начин за създаване на допълнителен капацитет за гасене от въздуха.

"Евентуално да предложим на Народното събрание един план в близките години да придобием този капацитет. Дано догодина успеем да въведем повече хеликоптери," обобщи главен комисар Николов. Той благодари на ВВС за помощта при гасенето на пожари и на Европейския механизъм, който осигури летателна техника.