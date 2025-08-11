  • Instagram
Българка в топ 5 на Европейското по баскетбол за жени до 20 години

Деница Манолова получи заслужено признание за силното си представяне на европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години, дивизия "Б", което се проведе в Унгария. Състезателката на "Рилски спортист" намери място в "Идеалната петица" на турнира в Мишколц.

Българката бе наградена след края на финалния двубой, който приключи с успех на Унгария над Сърбия със 71:44. Тя бе с ключов принос за класирането на България в Топ 4 на европейското след четири победи и три загуби. В последния си мач националките отстъпиха на Хърватия със 78:82 и останаха четвърти.

Манолова зае трето място сред реализаторите на турнира в Мишколц. 176-сантиметровата състезателка регистрира средно по 16,3 точки в общо 7 мача. Най-доброто ѝ постижение бяха 31 точки в срещата срещу Ирландия. Тя демонстрира успеваемост в стрелбата от игра 39,8%, включително 46,8% от средна дистанция и 27,3% от тройката, както и 86,1% от линията за изпълнение на наказателни удари. На сметката си Манолова остава още средни показатели от 5,6 борби, 3,4 асистенции и 2,3 откраднати топки за 31,2 минути на мач.

