Започват изпитанията на първия от общо осем нови влака за столичното метро
Започват изпитанията на първият от общо осем нови влака за столичното метро. Първият от осемте нови влака за столичния метрополитен беше приет в края на юли след проведена съвместна среща между представители на чешкия производител и специалисти от "Метрополитен" ЕАД, в гр. Пилзен, като на тази база стартират техническите изпитания на полигона VUZ във Велим, Чехия, съобщиха от пресцентъра на "Метрополитен".
Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по линии 1, 2 и 4 и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция „Панчо Владигеров“, разположена между станциите "Сливница“ и "Обеля“.
Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч.
Интериорът на влака е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътника и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди.
За осигуряване комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има изградена климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение, видеозаписът от които се запаметява в модул с енергийно независима памет за срок от минимум 20 дни.
След приключването на изпитанията в Чехия, съставът ще бъде транспортиран до България за тестове в реални условия по линии 1 и 4, като се очаква, от фирмата производител да бъдат готови и с втория влак в началото на месец октомври тази година.
Още по темата:
- » Кабинетът одобри създаването на „Магазин за хората“
- » Временно се променят маршрутите на автобусни линии № 76 и 213 и нощна линия N1
- » Ето къде няма да има топла вода в София до 8 август