Голям пожар в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
Пожар в сухи треви на голяма площ бушува в района на бившия завод ЗИЕНО в Шумен, съобщава БНТ.
На място са три противопожарни екипа, като се очаква подкрепление от екипи от Велики Преслав и Нови пазар.
Заради силния вятър, огънят се разпространява бързо. Пламъците са в близост до електрическа подстанция и заради безопасност токът в района е спрян.
Не са застрашени жилища и хора.
