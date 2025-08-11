Голям пожар в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция

Пожар в сухи треви на голяма площ бушува в района на бившия завод ЗИЕНО в Шумен, съобщава БНТ.

На място са три противопожарни екипа, като се очаква подкрепление от екипи от Велики Преслав и Нови пазар.



Заради силния вятър, огънят се разпространява бързо. Пламъците са в близост до електрическа подстанция и заради безопасност токът в района е спрян.

Не са застрашени жилища и хора.