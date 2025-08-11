Кметът на Плевен: Нов язовир е ключът към трайно решение на водната криза

"Надявам се в дългосрочен план държавата да вземе решение и да имаме язовир. Дори и да имаме чисто нова водопроводна мрежа, ако няма какво да тече по нея, ние пак ще бъдем на режим". Това коментира днес пред журналисти кметът на община Плевен Валентин Христов по повод въведения режим на водата, който освен през нощта, обхваща и часове през деня.

Той подчерта, че въпросът с изграждането на язовир не може да се реши от общинското ръководство, а само от държавата.

"От страна на местната управа може да се очаква да бъдат ограничени загубите на вода по мрежата и именно в тази посока са и усилията на ръководството на общината", допълни Христов.

Той обобщи набелязаните и предприети конкретни мерки от месеци.

"Община Плевен преразгледа и оптимизира част от проектите си, финансирани по Инвестиционната програма на държавния бюджет и по които вече има подписани договори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение с държавно финансиране. Тези проекти са с включена подмяна и ремонт на ВиК мрежата", посочи Христов.

Той допълни, че общината има изготвен и внесен допълнителен проект за реконструкция и рехабилитация с държавно финансиране на вътрешните водопроводи в Плевен. Проектът обхваща участъка от ул. „Сан Стефано“ - от кръговото при парк „Кайлъка“ до ул. „Шипка“, и ул. „Шипка“, като освен реконструкция и рехабилитация на вътрешните водопроводи, е включено и асфалтиране. Общата стойност на всички дейности е 6 738 500 лв.

Също така на територията на областния град, съгласно вече подписани споразумения за държавно финансиране, ще бъдат подменени и водопроводите по улиците „Александър Стамболийски“, „Бяло море“, „Княз Борис I“ и „Патриарх Евтимий“. Общата стойност само по тези четири проекта е 7 698 800 лв.

Планирано е да бъде подменен и водопроводът по ул. „Дойран“. На територията на общината, съгласно вече подписани споразумения за държавно финансиране, ще бъдат проектирани и извършени ремонти на водопроводи на улици в 22 от малките населени места.

Кметът информира още, че в общинския бюджет за тази година са заложени и общински средства за дейности по ВиК за 850 хил. лв. Средствата са за реконструкция на ВиК инфраструктура в Плевен, за проектиране и за строително-монтажни работи на сондажни кладенци за допълнително водоснабдяване в седем кметства в общината - Ралево, Ласкар, Николаево, Брестовец, Къшин, Бохот и Тодорово. Включено е и финансиране за дейности по проектиране на допълнително водоснабдяване на Плевен от съществуващи кладенци в землището на община Никопол.

Валентин Христов допълни, че общината работи съвместно с всички институции и министерства, ангажирани с проблема с водоснабдяването на Плевен и региона.

Междувременно от днес и в Тетевен е въведен режим на водата. Тя ще бъде спирана от 22:30 до 6:00 ч. през нощта и от 12:30 до 17:00 ч. през деня.

Освен това се въвеждат ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, както и забрана за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и автомобили с питейна вода.