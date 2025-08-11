  • Instagram
Жена стана жертва на ало измама - пратка от куриер срещу карта с пин код

Криминалисти задържаха двама мъже за телефонна измама в Габрово, съобщиха от полицията.

Действията по разследването са започнали след подаден сигнал от 55-годишен мъж, че 73-годишната му майка му е била въведена в заблуждение по стационарния телефон.


Възрастна жена даде 8000 лв. на ало измамници в Търговище

На жената е било съобщено, че е необходимо да приеме пратка от куриер в услуга на свой познат, като предостави дебитната си карта с пин код, за да бъде изтеглена сумата от 2000 лв. за заплащане на пратката.

Тя е предоставила на непознат мъж дебитната си карта с пин кода, като впоследствие са били изтеглени парите, а дебитната карта не е била върната.

Установени са извършителите - двама габровци на 25 и 26 г. Сумата не е възстановена.

