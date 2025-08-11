Виетнам отменя визовия режим за граждани от 12 държави, включително България

Безвизов режим за престой във Виетнам с цел туризъм до 45 дни ще бъде въведен за гражданите на 12 държави, сред които България, без значение от вида паспорт, предаде БТА, цитирайки Виетнамската новинарска агенция (ВНА).



Съгласно държавно решение, прието на 8 август, ще бъдат предоставени визови облекчения за гражданите на България, Белгия, Хърватия, Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария. Решението ще бъде в сила от 15 август 2025 г. до 14 август 2028 г. в рамките на програмата за насърчаване и развитие на туризма във Виетнам.

Считано от 15 август 2025 г., предходно решение от 15 януари 2025 г. за освобождаване от визи за граждани на Полша, Чехия и Швейцария ще стане невалидно.

На 8 август виетнамското правителство също така прие решение за отмяна на визите за ограничен срок за чуждестранни граждани от специално определени категории, чието присъствие е смятано за благоприятно за социално-икономическото развитие на страната.



Това решение важи за гости, поканени от висши държавни представители, като например генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия, президентът на Виетнам, председателят на Народното събрание, министър-председателят, постоянният член на партийния секретариат, вицепремиерите на Виетнам, парламента и правителството, ръководителите на масови организации, председателят на Върховния народен съд, главният прокурор на Върховната народна прокуратура, главният държавен одитор, министри и хора на еквивалентни длъжности, както и общински ръководители.

В списъка влизат и учени, експерти, университетски преподаватели, главни инженери и висококвалифицирани служители в индустрията за цифрови технологии, инвеститори и ръководители от най-големите световни корпорации, културни, артистични, спортни и туристически фигури с положително обществено влияние, почетни консули на Виетнам в чужбина; и гости на определени изследователски институти, университети и големи предприятия, одобрени от министерства, агенции на министерско ниво, правителствени агенции и правителството.

По решение на министъра на обществената сигурност в списъка може да бъдат включени и други хора, смятани за отговарящи на условията за специално безвизово влизане по дипломатически или социално-икономически причини, по решение на министъра на обществената сигурност.