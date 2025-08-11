Баща уби сина си с ловна пушка в Ботевградско

Софийската окръжна прокуратура повдигна обвинение за умишлено убийство на 61-годишен мъж, който прострелял смъртоносно 20-годишния си син в село Врачеш на 8 август. Трагедията се разиграла в семейния имот след възникнал скандал между бащата и сина, съобщи Апелативната прокуратура в София.

Инцидентът започнал с подаден сигнал за нарушаване на нощната тишина в ботевградското село около 23:10 часа в петък вечерта. Когато жандармеристите пристигнали на място, чули два изстрела от къщата. При проверката установили, че при семеен скандал бащата прострелял сина си с незаконна ловна пушка.

20-годишният И.Н. бил транспортиран по спешност в столична болница за оказване на медицинска помощ, но лекарите не успели да спасят живота му. Младият мъж починал от нанесените огнестрелни рани.

Прокуратурата събрала доказателства за виновността на К.Н., бащата на жертвата. 61-годишният мъж е привлечен като обвиняем за извършено тежко престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс - умишлено причиняване на смърт на рождения си син със средство, опасно за живота на мнозина.

Предстои искане за постоянен арест

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража" спрямо него.

Разследването продължава под надзора на Софийска окръжна прокуратура. Дежурна оперативна група от ОДМВР - София извърши оглед на местопроизшествието и събира допълнителни доказателства по случая.

Този трагичен инцидент напомня за подобен случай през август миналата година, когато дете по погрешка уби баща си, полицай на 49 години в Пловдив със служебното му оръжие.