Търговците в Габрово са готови с поставянето на двойни цени върху стоките

Търговците са готови с поставянето на двойни цени върху стоките, притеснява ги пренастройката на касовите апарати, показа репортерска проверка на БТА в търговски обекти в Габрово.



Големите вериги не отчитат затруднения в упоменаване на цените в лева и евро, като посочват, че от известно време се подготвят за промяната.

По-малките търговци в Габрово изпитват затруднение при посочване на двете цени спрямо въведените правила. Не се притесняват от проверки и се надяват на толерантност от контролните институции, предвид множеството промени, които трябва да направят в търговските си обекти.



Сериозни притеснения у собствениците на малки бизнеси будят предстоящите пренастройки на фискалните им устройства. Те смятат, че новите правила водят за малките търговски обекти до допълнителни, понякога непосилни за тях разходи за преетикетиране, пренастройка на фискални устройства и други.

Търговците с въведен складов софтуер и дигитални продукти отчитат улесненията, които предлагат програмите, с които оперират. Някои аптеки, предвид хилядите артикули, с които разполагат, отчитат, че месеци преди 8 август са започнали да поставят етикети с двойни цени, за да могат да се справят навреме с новото изискване.

Граждани обаче често пъти смятат посочените двойни цени в лева/евро за намаление или промоция. Някои представители на бизнеса информират, че се стига и до конфликтни ситуации от страна на клиенти, които се смятат за заблудени.

Клиенти изразяват и притеснения, че въвеждането на еврото ще доведе до повишение на цените.