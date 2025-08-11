  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +32
Пловдив: +27 / +37
Варна: +22 / +30
Сандански: +28 / +36
Русе: +25 / +34
Добрич: +21 / +33
Видин: +27 / +38
Плевен: +27 / +38
Велико Търново: +24 / +37
Смолян: +19 / +27
Кюстендил: +24 / +34
Стара Загора: +23 / +35

Румен Радев наложи вето на закона за държавната собственост

  • Сподели в:
  • Viber
Румен Радев наложи вето на закона за държавната собственост
A A+ A++ A

Президентът Румен Радев връща за ново обсъждане в Народното събрание ключови разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. В мотивите си, публикувани днес, държавният глава критикува приетите на 31 юли промени, които според него отнемат важни гаранции при сделки с държавно имущество.

"Приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата", посочва президентът в мотивите за ветото.


Най-спорната промяна е премахването на изискването приватизационна продажба на обособените части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала да бъде възможна само след решение от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Тези дружества са включени в така наречения забранителен списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

"Тези промени в ЗПСПК създават условия за прикриване на политическа отговорност на управляващото мнозинство", предупреждава Румен Радев. Той подчертава, че промените "легализират отказ от конституционни правомощия, поверени на изпълнителната власт по управление и разпореждане с имущество, отговорност на държавата".

Критики към ускорените процедури
Президентът отправя остри критики и към промените в Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за опазване на околната среда. Според него се създават възможности за злоупотреби с процедурите за ускорено реализиране на инвестиционни проекти.


"С допълнението на определението за „обект със стратегическа важност" в ЗООС, законодателят създава възможност за заобикаляне на целия процес на разработване и приемане на конкретните стратегии", посочва Радев.

Проблеми с имотите на Министерството на отбраната
Сред критикуваните промени са и тези, свързани с имотите, управлявани от Министерството на отбраната. Премахват се изричните правомощия на министъра на отбраната да участва в разпоредителни действия по продажба и замяна на имоти.

"Участието на Министерството на отбраната и най-вече установената в закона „инициатива за започване на процедурата" не е самоцел на закона, а се свързва с необходимостта от преценка на специфичното предназначение на имотите", обяснява президентът.


Нарушения на конституционните принципи
В заключение Радев подчертава, че промените са "за сметка на основните права на гражданите и противни на конституционната повеля държавата да се грижи за повереното ѝ имущество в интерес на гражданите и на обществото".

На базата на изложените мотиви президентът упражнява правото си по член 101, алинея 1 от Конституцията и връща за ново обсъждане параграфи 4, 5, 6, 12, 13, 14 и 15 от спорния закон.

#Румен Радев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите