Тетевен вече е с режим на водата

Тетевен вече е с режим на водата
От днес в Тетевен е въведен режим на водата. Съобщението на "ВиК АД – Ловеч – Производствено поделение Тетевен" е публикувано на сайта на водоснабдителното дружество. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците. Режимът е въведен на основание заповед на кмета на Община Тетевен.

Водата ще бъде спирана от 22:30 до 6:00 ч. през нощта и от 12:30 до 17:00 ч. през деня.


Освен това се въвеждат ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, както и забрана за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и автомобили с питейна вода.

Преди около половин месец беше въведен режим на водата в още един общински център в областта – Ябланица. Десетки села в Ловешка община също са на режим.

#Тетевен

