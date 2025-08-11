  • Instagram
Зимнина? Най-лесната и вкусна рецепта за традиционна българска лютеница

Зимнина? Най-лесната и вкусна рецепта за традиционна българска лютеница
Лютеницата е една от най-емблематичните и обичани български храни. Тя е неизменна част от всяко българско домакинство и присъства на трапезата през цялата година. Тази рецепта за лютеница е не само лесна за приготвяне, но и гарантира невероятен вкус, който ще ви върне спомените за детството и бабините рецепти.

Необходими продукти:

  • 2 кг червени чушки (може да използвате смес от сладки и люти чушки)
  • 1 кг домати (или 800 г обелени и нарязани консервирани домати)
  • 1 глава лук
  • 1 чаша олио (или зехтин)
  • 1 супена лъжица захар
  • Сол на вкус
  • Червен пипер (по желание)
  • Кимион (по желание)

Инструкции:

Подготовка на чушките:

  • Измийте добре чушките и ги почистете от семките. Нарежете ги на парчета.
  • Загрейте фурната на 200°C и запечете чушките за около 30 минути, докато кожата им стане мека и лесно се бели. Оставете ги да изстинат и ги обелете.

Приготвяне на Доматите:

  • Обелете и нарежете лука на ситно. Запържете го в олиото до златисто.
  • Добавете нарязаните домати и гответе на среден огън, докато сместа се сгъсти и водата се изпари. Това може да отнеме около 30-40 минути.

Смесване на Съставките:

  • Смесете запържения лук и домати с печените чушки в голям съд. Пасирайте сместа с помощта на блендер или кухненски робот до получаване на гладка консистенция.
  • Върнете сместа обратно в тенджерата и добавете солта, захарта и червения пипер (ако използвате). Разбъркайте добре.

Готвене:

  • Гответе лютеницата на слаб огън, като разбърквате периодично, за да предотвратите залепването. Варете, докато сместа достигне желаната гъстота. Това може да отнеме около 1-2 часа.
  • Ако искате по-гладка текстура, можете да пасирате отново сместа преди края на готвенето.

Консервиране:

  • Докато лютеницата се готви, стерилизирайте бурканите и капачките във вряща вода за около 10 минути.
  • Напълнете горещите буркани с готовата лютеница, оставяйки малко пространство отгоре. Затворете бурканите плътно с капачките.
  • Обърнете бурканите с капачките надолу и ги оставете така за около 10 минути, за да се запечатат добре.

Съхранение:

  • Съхранявайте лютеницата на хладно и тъмно място. Веднъж отворена, тя трябва да се съхранява в хладилник и да се консумира в рамките на няколко седмици.

Тази рецепта за лютеница е не само лесна за изпълнение, но и гарантира автентичен вкус, който ще ви напомни за домашната кухня. Пригответе си голяма партида и се наслаждавайте на този традиционен български деликатес през цялата година. Да ви е сладко!

