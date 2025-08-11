Зимнина? Най-лесната и вкусна рецепта за традиционна българска лютеница

Лютеницата е една от най-емблематичните и обичани български храни. Тя е неизменна част от всяко българско домакинство и присъства на трапезата през цялата година. Тази рецепта за лютеница е не само лесна за приготвяне, но и гарантира невероятен вкус, който ще ви върне спомените за детството и бабините рецепти.

Необходими продукти:

2 кг червени чушки (може да използвате смес от сладки и люти чушки)

1 кг домати (или 800 г обелени и нарязани консервирани домати)

1 глава лук

1 чаша олио (или зехтин)

1 супена лъжица захар

Сол на вкус

Червен пипер (по желание)

Кимион (по желание)

Инструкции:

Подготовка на чушките:

Измийте добре чушките и ги почистете от семките. Нарежете ги на парчета.

Загрейте фурната на 200°C и запечете чушките за около 30 минути, докато кожата им стане мека и лесно се бели. Оставете ги да изстинат и ги обелете.

Приготвяне на Доматите:

Обелете и нарежете лука на ситно. Запържете го в олиото до златисто.

Добавете нарязаните домати и гответе на среден огън, докато сместа се сгъсти и водата се изпари. Това може да отнеме около 30-40 минути.

Смесване на Съставките:

Смесете запържения лук и домати с печените чушки в голям съд. Пасирайте сместа с помощта на блендер или кухненски робот до получаване на гладка консистенция.

Върнете сместа обратно в тенджерата и добавете солта, захарта и червения пипер (ако използвате). Разбъркайте добре.

Готвене:

Гответе лютеницата на слаб огън, като разбърквате периодично, за да предотвратите залепването. Варете, докато сместа достигне желаната гъстота. Това може да отнеме около 1-2 часа.

Ако искате по-гладка текстура, можете да пасирате отново сместа преди края на готвенето.

Консервиране:

Докато лютеницата се готви, стерилизирайте бурканите и капачките във вряща вода за около 10 минути.

Напълнете горещите буркани с готовата лютеница, оставяйки малко пространство отгоре. Затворете бурканите плътно с капачките.

Обърнете бурканите с капачките надолу и ги оставете така за около 10 минути, за да се запечатат добре.

Съхранение:

Съхранявайте лютеницата на хладно и тъмно място. Веднъж отворена, тя трябва да се съхранява в хладилник и да се консумира в рамките на няколко седмици.

Тази рецепта за лютеница е не само лесна за изпълнение, но и гарантира автентичен вкус, който ще ви напомни за домашната кухня. Пригответе си голяма партида и се наслаждавайте на този традиционен български деликатес през цялата година. Да ви е сладко!