  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +32
Пловдив: +27 / +37
Варна: +22 / +30
Сандански: +28 / +36
Русе: +25 / +34
Добрич: +21 / +33
Видин: +27 / +38
Плевен: +27 / +38
Велико Търново: +24 / +37
Смолян: +19 / +27
Кюстендил: +24 / +34
Стара Загора: +23 / +35

Ще строят параклис на Седемте рилски езера, къде точно ще бъде бъдещият храм

  • Сподели в:
  • Viber
Ще строят параклис на Седемте рилски езера, къде точно ще бъде бъдещият храм
A A+ A++ A

Ще се строи параклис на св. Иван Рилски на Седемте езера. Идеята е от поне 40 години, каза за БНР архирейският наместник на Дупница отец Георги Паликарски. Вече се предприемат съответните процедури пред Министерството на околната среда и пред ръководството на НП "Рила" за издаване на разрешително. Екоактивисти обаче са против.

Вече е определено и мястото на бъдещия храм - до новопостроената сграда на информационния център на НП "Рила" и до спасителната служба. Параклисът няма да е голям, по-скоро ще е параклис - заслон, коментира отец Паликарски.

Намерението за православен храм на Седемте езера със сигурност ще получи благословията и на Светия Синод. Особено, след като преди седмица за втори път на Езерата се качи патриарх Даниил и освети водите при езерото Бъбрека. По БНР Негово светейшество изрази становище за осезателното присъствие на привърженици на Бялото братство там - това, което се случва, не е канонично, св.Иван Рилски е покровител на Рила, той е осветил планината - не Петър Дънов, каза патриархът.

#Седемте рилски езера

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите