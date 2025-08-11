Преди срещата Тръмп – Путин: Тагарев коментира при какви условия е възможен мир в Украйна

Световната новина от уикенда е срещана между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин, насрочена за 15 август в Аляска.

Украинският президент Володимир Зеленски не беше посочен като участник в разговорите за евентуално прекратяване на войната.

Зеленски реагира остро като заяви, че всякакви споразумения без Киев ще бъдат „мъртви решения“.

Последва обща позиция в подкрепа на Украйна от лидерите на Великобритания, Франция, Италия, Германия, Полша, Финландия и Европейската комисия. В нея се казва, че мирът в Украйна не може да бъде решен без Украйна.

Според източници на Си Ен Ен обаче Белият дом не е изключил присъствието на президента на Украйна напълно. Възможна е среща с него след тази между Путин и Тръмп.

Според Wall Street Journal условията на Путин за прекратяване на огъня са:

Москва да получи пълен контрол върху Донецка и Луганска област, които към момента са окупирани частично.

Както и да замрази настоящите си позиции в още две области – Запорожка и Херсонска.Украйна да се откаже от Крим, който беше анексиран от Русия през 2014 година.

Телевизия CBS съобщава, позовавайки се на свои източници, че Белият дом опитва да убеди европейските лидери да приемат Русия да запази целия Донбас и Крим в замяна на отстъпки в Запорожка и Херсонска област.

Темата коментира в предаването „Тази сутрин“ министър на отбраната Тодор Тагарев.

„Екипът на президента Доналд Тръмп подхожда абсолютно непрофесионално към този толкова важен въпрос“, смята Тагарев.

Според него специалният пратеник на САЩ Стив Уткоф, който преди това се срещаше с Путин, е абсолютно некомпетентен.

„Той направи груби грешки в една от предните му срещи, дори преводачът му беше от днешното КГБ“, каза Тагарев.

Относно предстоящата среща между Тръмп и Путин той направи сравнение със срещите между Артър Чембърлейн и Адолф Хитлер и последвалото Мюнхенското споразумение за Чехословакия.

„Да припомня – Хитлер смята, че трябва да получи Судетската област в Чехословакия, близо до германската граница тогава. В Мюнхен се събират делегации на Германия, Франция, Великобритания и Италия, без чехословашката делегация. Те взимат решение да предадат тази област, за да умилостивят Хитлер, за да не започва една голяма война в Европа. Той обаче кара по един учебник, който сега и Путин използва. Първо – военни провокации, има създадена една марионетна Словашка република, която обявява независимост от Чехословакия, в интерес на Германия. И около два месеца по-късно завзема цяла Чехословакия“, припомни Тагарев.

Бившият министър на отбраната отбеляза, че все пак има и доста разлики в поведението и във военната и икономическа мощ на държавите, които участват в тези процеси.