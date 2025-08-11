В Гърция вече се тегли от банкомат без такса

Днес влиза в сила наредбата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, според която тегленето на пари в брой от банкомати на гръцките банки ще става без такси, съобщава Kathimerini.



С наредбата се ограничава таксата за теглене в брой и от банкомати на трети доставчици, които ще могат да събират от клиентите до 1,50 евро на трансакция.



Ето какво предвижда наредбата:



- Нулеви такси за теглене в брой между всички банки, които участват в банковата система ДИАС.



- Отмяна на всички такси от трети доставчици, когато имат пряка или косвена капиталова връзка с банката на клиента.



- Нулеви такси от трети доставчици в селищата, където има само един банкомат.



- Праг от 1,50 евро за тегленията от банкомати на трети доставчици в цялата страна.



- Единна такса от 0,50 евро за банковите преводи по цифров път (web, mobile, internet banking) от трети доставчици в съответствие с таксите, събирани от банките.



- По законодателен път се гарантира, че никоя банка не може да таксува клиентите си за тегления на парични суми в брой.