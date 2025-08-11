Експерти очакват сложни преговори между Тръмп и Путин

Възможността за среща на 15 август в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин за обсъждане на мир в Украйна предизвика вълна от реакции и притеснения. Докато САЩ и Русия обсъждат варианти, Европа свиква извънредна среща на външните си министри, за да заяви твърдата си позиция - не може да се договаря нищо без участието на Европейския съюз и Украйна.

Експертите са разделени относно възможностите за успех на предстоящите преговори. Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност, и професор Михаил Станчев от Харковския университет коментираха темата в студиото на "Здравей, България" по NOVA.

Свикването на спешна среща на европейските външни министри е ясен знак, че Брюксел няма да допусне да бъде изключен от преговорите. "Европа се опасява, че Тръмп и Путин могат да се договорят за нещо, което не е в интерес на европейската сигурност", заяви Йордан Божилов.

Различни интереси на участниците

Според Божилов всички страни имат интерес от мир, но го разглеждат по различен начин. Украйна настоява за запазване на суверенитета и териториалната си цялост, докато Русия, след като не успя да постигне военните си цели, търси време да превъоръжи армията си за бъдеща офанзива.

Европейският съюз вижда войната като пряка заплаха за своята сигурност, а САЩ под управлението на Тръмп може да се стремят към бързо прекратяване на конфликта, за да намалят финансовите си ангажименти.

Путинова стратегия под въпрос

Професор Михаил Станчев изрази съмнение, че Путин търси реален мир. "Путин иска да се срещне само с Тръмп. Той ще се опита да го баламосва, да говори не толкова за Украйна, колкото за стратегическо партньорство и бизнес възможности. Целта му е да удължи войната, докато продължава да бомбардира цивилни обекти", коментира професор Станчев.

Божилов подчерта разликата между украинското и руското общество. "Украинското общество е демократично - когато не са съгласни с даден закон, хората излизат на улицата. В Русия това не може да се случи. Там, за съжаление, настроенията подкрепят войната, а руските войници, които са на фронта, не искат да воюват повече", допълни той.

Размяна на територии малко вероятна

В публичното пространство се появиха спекулации за евентуална размяна на територии, при която Украйна да се откаже от Донецка област в замяна на изтегляне на руските войски от Запорожка и Херсонска област.

Според Йордан Божилов подобно споразумение е малко вероятно. "Трудно ще се постигне споразумение по териториалния въпрос. Четирите области вече са включени в руската конституция като руски територии след референдумите", обясни той.

Професор Станчев беше категоричен, че Путин няма намерение да се отказва от нито една завладяна територия.

Ключова роля на Европа

И двамата експерти са на мнение, че първата и най-важна стъпка е спирането на огъня. Оттам нататък обаче пътят към траен мир ще бъде изключително труден и зависим от гаранциите за сигурност, които ще бъдат предоставени на Украйна.

В този процес ролята на обединена Европа ще бъде ключова за осигуряване на дългосрочна стабилност в региона.