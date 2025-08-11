Българин със сребро на 110 м с препятствия от Европейското за юноши

Християн Касабов завоюва сребърен медал от финалното бягане на 110 м с препятствия по време на Европейското за юноши и девойки под 20 години в Тампере, Финландия. 17-годишният атлет подобри националния си рекорд и го доведе до 13 секунди и 31 стотни с 0.6 метра в секунда попътен вятър.

Това е и най-бързото бягане за всички времена на българин на тази дистанция, както националния рекорд за мъже в 13.33, но на по-високите хърдели – 106 см, а юношеските препятствия са 99 см.

Пред медиите Християн Касабов сподели: „Много съм доволен от първенството в Тампере, тъй като си подобрих позицията от миналото европейско от бронзов на сребърен медал. Щастлив съм, че постигнах и два национални рекорда – единия в сериите (13.49) и единия във финала (13.31). Бях концентриран в бягането си и не се разколебах от опонентите си, които влизат на първо препятствие на 8 крачки, а аз влизам на 7. Конкуренцията също бе стимул за мен. Има силни опоненти и така се дърпаме един друг, за да се получат тези резултати".

Победител в състезанието стана Матео Тогни с рекорд за Италия – 13.27. Един от фаворитите Матиас Зач (Чехия) заслужи бронза с 13.33, Тоби Райт (Великобритания) е четвърти с личен рекорд 13.35, а за петото място имаше изравняване на националния рекорд на Норвегия 13.42 на Ивън Педерсен.