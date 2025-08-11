Мъж, нападнат в дома си в центъра на София: Полицията не ми обърна внимание

35-годишен мъж е нападнат в дома си в центъра на София, в района на Лъвов мост. Нападението е било заснето от охранителни камери на сградата.

На записа се виждат 8 души, няколко от тях нахлуват в жилището. След това се чуват и викове за помощ.

По думите на нападнатия Йордан Йорданов това се е случило на 7 август малко преди полунищо

„Чу се много силен звук, нямах никакво време да реагирам – да отворя апликацията, да видя отпред кой е. Влязох в банята, бях се заключил, звъннах на 112“, разказа Йорданов пред bTV.

По думите му входната врата на къщата е била отключена, защото той никога не заключвал.

Йордан успял да се заключи в банята, а по вратата на помещението се виждат следи от нож.

„Бях много уплашен, виках „помощ“. Не знаех какво случва, не знаех кои са тези хора“, сподели 35-годишният мъж.

Според него нападението е било добре планирано и организирано.

Полицията се отзовала на сигнала за 7 минути. Още преди това нападателите са избягали.

„Моята работа е като мъжки ескорт – предлагам платени услуги на мъже. Не искам да наблягаме на това какво работа, а на това, че бях нападнат. Веднага на другия ден подадох жалба във Второ РУ, но полицията не поиска записа от охранителните камери, не ми обърнаха никакво внимание, не взеха никакви мерки относно моята сигурност“, оплака се Йорданов.

Днес той ще подаде жалба в прокуратурата. В полицията пък има и жалба срещу него.