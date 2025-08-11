  • Instagram
Черпят жени с разкошни имена, закриляни от смела светица

На 11 август православната църква почита паметта на света мъченица Сузана – символ на непоколебима вяра и чистота. На този ден имен ден празнуват всички с имената Сузана, Сузан, Сузи, Сюзи.

Коя е света Сузана?

Света Сузана живяла през III век в Рим и била дъщеря на благочестив християнски свещеник. Родена и възпитана в духа на християнската добродетел, тя отказала да се омъжи за езически благородник, изпратен от самия император Диоклетиан. Причината: Сузана не желаела да изневери на Христос, на когото била духовно обречена.

Този неин избор се оказал фатален. Диоклетиан заповядал тя да бъде обезглавена в дома ѝ, като по този начин станала жертва на гоненията срещу християните. Главата на младата девица била отсечена с меч, но нейната вяра останала жива завинаги в сърцата на вярващите.

Чудо на благоговението

Царицата, която тайно изповядвала християнството, била потресена от смъртта на Сузана. През нощта тя взела честното тяло на мъченицата, събрала пролятата ѝ кръв в покривалото си, обвила тялото ѝ с плат, напоен с аромати, и го положила в гробницата на свети Александър – акт на свято почитание и дълбока вяра.

Честит имен ден!

На 11 август имен ден празнуват всички, носещи името Сузана, Сузан, Сузи, Сюзи – имена, свързани с чистота, благородство и духовна сила. Нека този ден ви донесе благословение, радост и светлина!

