Кметът на Сунгурларе: Не помня досега да е имало пожар с такива мащаби

Четвърти ден продължава битката с мащабния пожар край Сунгурларе, който вече е изпепелил над 10 000 декара гори. Кметът на общината инж. Димитър Гавазов призна в предаването "Тази сутрин" по БТВ, че въпреки усилията на всички служби огънят все още не е локализиран.

"До 2 часа снощи бяхме в гората, опитвахме се да спрем разпространението на пожара към населените места. За съжаление, все още огнищата са действащи. Не можем да кажем, че е локализиран пожарът," заяви кметът.

През цялата нощ на терен останаха 11 пожарни коли, които изчакаха тъмната част на деня, когато вятърът стихва, за да влязат по-близо до огнището на пожара. Вчера следобед пожарът се разгоря най-силно между селата Бероново и Скала, но остана далеч от къщите и не създаде опасност за хората.

Рекордни мащаби на бедствието

Според кмета Гавазов това е най-големият пожар, който е виждал в региона. "От 15 години работя в системата на горите в този район, не помня досега да е имало такъв пожар с такива големи мащаби," посочи той.

Остава готовността за евакуация при необходимост, както и обявеното бедствено положение за Сунгурларе и селата Бероново, Славянци, Скала и Балабанчево.

Два активни фронта

В момента пожарът се развива по два фронта - единият към село Бероново, а другият към село Скала. "До голяма степен успяхме да спрем разпространението на пожара към населените места към Скала и Бероново, но за съжаление все още има действащи огнища," обясни кметът.

Според очевидци пожарът е започнал от главния път, където минават много автомобили, най-вероятно от хвърлен фас.

Мащабна техническа подкрепа

Днес в борбата с огъня отново се очаква да се включат един хеликоптер от базата в Ново село и двата шведски самолета за гасене. В гасенето участват и американски вертолет "Блек Хоук", както и множество наземни екипи с тежка техника и булдозери.

"Всички екипи на пожарна безопасност са на терен, цяла вечер бяха тука, днес остават същите екипи. На терен имаме много доброволци, тежка техника, булдозери," допълни кметът.

Кризисният щаб на общината ще заседава днес, за да определи организацията по борбата с пожара за предстоящите часове, когато се очаква вятърът отново да се усили.