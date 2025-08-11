  • Instagram
Бургас: +23 / +32
Пловдив: +27 / +37
Варна: +22 / +30
Сандански: +28 / +36
Русе: +25 / +34
Добрич: +21 / +33
Видин: +27 / +38
Плевен: +27 / +38
Велико Търново: +24 / +37
Смолян: +19 / +27
Кюстендил: +24 / +34
Стара Загора: +23 / +35

Слънчева и гореща седмица с температури между 30° и 35°С

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°, в София – около 35°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщиха от НИМХ.

Във вторник ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен, към неделя ще отслабне.


