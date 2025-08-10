Теменужка Петкова: На слаб президент - еврото му е виновно

Министърът на финансите Теменужка Петкова използва социалните мрежи, за да отговори задочно на президента Румен Радев относно еворот.

Ето пълната ѝ позиция:

Румен Радев очевидно е силно притеснен за политическото си бъдеще, щом пак се чуди какви небивалици да измисли. Според Радев правителството изпразнило хазната заради бързането с еврото и сега ще разпродава държавата. Не знам дали има български граждани, които да не са разбрали от кога и как започна рушенето на държавността и проблемите с публичните финанси. Това беше денят, в който президентът Радев вдигна юмурк и вкара в политическия живот на страната хора, които обяви за изключителни политици, a след това нарече шарлатани.

Именно президентът и неговите избранници за близо четири години дружно успяха да дестабилизират публичните финанси на страната и сега ще ни трябват сериозни усилия и време, за да излезем от този омагьосан кръг. Когато става дума за разпродаване на държавата, нека си припомним, че именно отрочетата на Радев подписаха скандалния договор с Джемкорп и дефакто бяха на крачка да подарят държавната енергетика на една офшорна компания. На слаб президент еврото му е виновно...