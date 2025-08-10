Индийската Ванга вещае бедствия и неизлечима болест за Тръмп: Лекарствата няма да го спасят!

Индийската гадателка Арчена Нагабушанам често е наричана „новата Ванга“: нейните предсказания често се сбъдват с удивителна точност.

Първият й допир с пророчеството е сън за цунами, което убива много хора. Оказва се, че това е бедствието от 2004 г. в Индийския океан, когато загинаха 230 хиляди души, пише Daily Star.

Арчена даде прогноза за края на войната в Украйна. Според нея конфликтът ще приключи през 2026 г. „Отговорих на този въпрос през лятото на 2023 г. и тогава казах, че конфликтът трябва да приключи в края на 2026 г. Все още потвърждавам, че всички страни в конфликта ще имат чудесна възможност да прекратят конфронтацията през 2026 г. Но искам всички да разберат: датите и събитията на бъдещето не са фиксирани веднъж завинаги“, обясни тя.

Арчена прогнозира и сериозни териториални загуби за Украйна, ако войната не приключи през следващата година. „В западната част на Украйна териториите ще останат под протектората на съседите ѝ, предимно Полша. Източните ще останат в Русия, а Украйна може да изчезне като държава“, смята индийката.

Ясновидката дава мнението си и за Доналд Тръмп. „За съжаление, голям проблем се случва с Тръмп. Умът не е само мозък, той е и духовна субстанция. Е, духовната субстанция вече го е напуснала. Никакви усилия на лекарите, никаква терапия и лекарства няма да помогнат, ситуацията само ще се влоши. Ще чуваме все повече и повече странни речи от Тръмп. Голяма част от медиите ще се подиграват на психическото състояние на Тръмп - което е много ниско, тъй като деменцията в напреднала възраст засяга мнозина, а това заболяване трябва да се третира с милост. Болестта на президента ще доведе до много протести в САЩ. Ще станем свидетели на конфликти и скандали“, предвижда тя.

Арчена стига и по-далеч, като казва, че има голяма вероятност Тръмп да не завърши втория си мандат: „Той просто няма да може да управлява Америка поради бързо влошаващото се здраве“.

Ясновидката очаква и много катаклизми, които ще ударят Земята. „Броят и силата на земетресенията, цунамитата, торнадата, лавините и други природни бедствия ще се увеличат по целия свят. Освен това, земетресения ще се случват дори на места, където никога преди не са се случвали. Още през този век животът в най-населените страни по света ще стане непоносим. Суши, вълни от непоносима жега, последвани от огромни наводнения, ще превърнат в ад по-голямата част от Индия, Китай, Пакистан, Виетнам, Африка, Мексико, Централна Америка, Близкия изток и Южна Европа“, прогнозира Арчена, цитирана от "Телеграф".