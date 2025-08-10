  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +28
Пловдив: +26 / +34
Варна: +22 / +27
Сандански: +27 / +29
Русе: +24 / +30
Добрич: +21 / +28
Видин: +26 / +31
Плевен: +25 / +36
Велико Търново: +21 / +33
Смолян: +17 / +18
Кюстендил: +24 / +25
Стара Загора: +23 / +27

След пожара в Харманли: Завишени нива на метан

  • Сподели в:
  • Viber
След пожара в Харманли: Завишени нива на метан

Община Харманли
A A+ A++ A

Завишени нива на метан и въглероден оксид са засечени в Харманли след пожара край града вчера. Данните са отчетени от мобилната станция на РИОСВ-Хасково.

Превишението не надвишава определените пределно допустими стойности за качеството на атмосферния въздух.

Пламъците избухнаха на площадка за черни и цветни метали, които обхванаха и автоморга. Изгоряха напълно около 150 коли. Бяха изпепелени дворни места и селскостопански постройки във вилната зона на Харманли.

Завишени нива на метан и въглероден оксид са засечени в Харманли след пожара край града вчера. Данните са отчетени от мобилната станция на РИОСВ-Хасково.

Превишението не надвишава определените пределно допустими стойности за качеството на атмосферния въздух.

Пламъците избухнаха на площадка за черни и цветни метали, които обхванаха и автоморга. Изгоряха напълно около 150 коли. Бяха изпепелени дворни места и селскостопански постройки във вилната зона на Харманли.

#метан #пожар #Харманли

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите