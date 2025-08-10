След пожара в Харманли: Завишени нива на метан
Завишени нива на метан и въглероден оксид са засечени в Харманли след пожара край града вчера. Данните са отчетени от мобилната станция на РИОСВ-Хасково.
Превишението не надвишава определените пределно допустими стойности за качеството на атмосферния въздух.
Пламъците избухнаха на площадка за черни и цветни метали, които обхванаха и автоморга. Изгоряха напълно около 150 коли. Бяха изпепелени дворни места и селскостопански постройки във вилната зона на Харманли.
