  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +28
Пловдив: +26 / +34
Варна: +22 / +27
Сандански: +27 / +29
Русе: +24 / +30
Добрич: +21 / +28
Видин: +26 / +31
Плевен: +25 / +36
Велико Търново: +21 / +33
Смолян: +17 / +18
Кюстендил: +24 / +25
Стара Загора: +23 / +27

Христо Гаджев скочи на президента Радев: Правителствата му са продали 262 държавни имота

  • Сподели в:
  • Viber
Христо Гаджев скочи на президента Радев: Правителствата му са продали 262 държавни имота

ФБ/Христо Гаджев
A A+ A++ A

Явно лицемерието е заразно. Това написа във „Фейсбук“ депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев.

Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Предходното му служебно правителство – 138, уточни Гаджев.

Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота, подчерта депутатът.

Ако влезна в същото ниво на риторика – коя клиентела е обслужвана тогава?, завършва постът му.


#Христо Гаджев #Румен Радев #държавни имоти

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите