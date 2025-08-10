Христо Гаджев скочи на президента Радев: Правителствата му са продали 262 държавни имота
Явно лицемерието е заразно. Това написа във „Фейсбук“ депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев.
Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Предходното му служебно правителство – 138, уточни Гаджев.
Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота, подчерта депутатът.
Ако влезна в същото ниво на риторика – коя клиентела е обслужвана тогава?, завършва постът му.
