Христо Гаджев скочи на президента Радев: Правителствата му са продали 262 държавни имота

Явно лицемерието е заразно. Това написа във „Фейсбук“ депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев.

Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Предходното му служебно правителство – 138, уточни Гаджев.

Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота, подчерта депутатът.

Ако влезна в същото ниво на риторика – коя клиентела е обслужвана тогава?, завършва постът му.



