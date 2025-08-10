"Каменен" хороскоп: Нефритът - кралска скъпоценност на здраве, власт и богатството

С какво е прочут нефритът? Какво е особеното в този камък?

Разкошният, царствен, мистичен нефрит често се споменава по време на туристически екскурзии в различни страни по света. Този камък се е прославил още преди хиляди години! В древността нефритът се е ценял високо почти във всички краища на Земята.

Но особено много нефритът е прославен от древните китайци. Удивително е, но така, както се отнасяли китайците към нефрита, не се е отнасял нито един народ към нито един друг камък в света! Това е безпрецедентен случай в историята на нашата цивилизация – китайците буквално боготворели нефрита! Целият живот на Китай бил „пронизан“ от нефрита и осветен от енергията на този минерал, който и до днес има сакрално значение за жителите на Поднебесната. Колкото повече научаваш за фанатичното почитание на китайците към нефрита, толкова повече това явление поразява въображението! Китай в продължение на няколко хилядолетия бил обзет от истинска нефритомания.

Китайската нефритомания

Древните китайци ценели нефрита по-скъпо от златото. Именно този минерал смятали за националния камък на Китай. За тях нефритът бил камък на Небето, Земята, Мъдростта, Вечността, Безсмъртието и всичко най-важно и свято. С нефрит украсявали дворци и императорски гробници. Представителките на императорското семейство носели великолепни украшения с този камък, докато на обикновените китайски жени дълго време било строго забранено да носят този царствен камък. Любопитно е, че в имената на много жени в Китай присъства йероглифът „нефрит“.

Нефритът притежава много приятен зелен оттенък. Понякога се срещат светлозелени камъни, друг път – със сиви нюанси. Много по-рядко се среща син и червен нефрит. В Китай и Тибет винаги високо са ценели белия нефрит, който от своя страна има няколко разновидности. Най-високо се цени непрозрачният нефрит с цвят на лотос. Съществува също прозрачен сивобял нефрит и нефрит с цвят на слонова кост. Какъвто и да е, цветната палитра на нефрита изглежда много деликатна, благородна и дори аристократична. Мекият и спокоен тон на нефритовия камък подхожда на всички цветови типове външност – отличителна черта на всички царствени камъни. Каквато и жена да сложи нефрит – на всяка ще й отива!

Китайският епос живее и диша с нефрит. Красиви китайски легенди разказват, че Буда седял именно на нефритов трон. А прочутото Дърво на безсмъртието растяло на брега на прекрасно нефритово езеро. Легендарната история на Китай пази неизброимо количество традиции и ритуали, свързани именно с нефрита.

Нефритът – символ на властта

В Китай нефритът се смятал за камък на безсмъртието, затова китайските майстори изрязвали за своите владетели нефритови символи на властта.

Нефритови знаци на отличие се изработвали както за самия император, така и за високопоставени придворни. Интересно е, че при общуване с чужденци членовете на високото китайско „правителство“ били длъжни да носят специални нефритови дискове с отвор в средата. Ритуалното украшение осигурявало успешността на преговорите и защитата на интересите на китайската империя. Всеки ранг имал своя гравировка: при князете от 4-ти ранг на нефритовия диск било изобразено зърно, а при князете от 5-ти ранг – рисунък във вид на рогозка от тръстика. Такива художествени традиции в Китай съществували още през XI в. пр.н.е.! А през VI век китайският император носел шапка, украсена с големи нефритови пластини.

Друга интересна традиция с нефрит била, че по време на особено важни свещени ритуали китайският император и неговите главни помощници държали до устните си нефритови плочки, за да не осквернят с дъха си Неговото Небесно Величество. Императорската плочка от нефрит се наричала „тин“ и имала правоъгълна форма, символизираща „правотата на неговото управление над страната“. Нефритовите плочки на главните му помощници били заострени или заоблени – знак за подчинение пред Императора.

В императорския дворец всички прикривали устата си с нефритови плочки, когато се обръщали към Негово Величество. Дворцовите дами също носели нефрит, но под формата на различни закопчалки и фиби, които обозначавали техния ранг и чин.

Китайските владетели боготворели нефрита и го подарявали като знак на уважение на правителите на други държави. Така например през 1895 г. руският император Николай II получил като дар от китайския император нефритов фелдмаршалски жезъл, украсен със златна обковка. Впрочем, в Русия също се добивал и ценял нефрит, но, разбира се, с китайската нефритомания това не може да се сравнява. Сибирският нефрит китайците наричали „спаначен жад“, заради черните включвания на графит в него. Саркофагът на руския император Александър III бил изработен именно от сибирски нефрит, а саркофагът на Тамерлан – от нефрит с наситен тъмнозелен цвят.

Всички култови храмови комплекси в Китай били изпълнени със скулптури от нефрит. В прочутия Храм на Нефритовия Буда и до днес се пазят две огромни скулптури на Буда, изработени от цели блокове бял нефрит.

Посланиците на китайския император винаги носели със себе си по двойка нефритови плочи – това било пряко доказателство, че вестта идва от самия Император.

Всички представители на китайската аристокрация се хранели само с нефритови пръчици и само в нефритови съдове. Китайците дори писмата си изписвали върху нефритови плочки с нефритови писалки. А когато пишели на коприна (съществувал и такъв вид писмо), свитъкът се навивал само върху полирани нефритови пръчки.

До изобретяването на порцелана почти всички съдове, включително чаши, в Китай се изработвали именно от нефрит! Оризовата водка се пиела от нефритови чашки, другите напитки – от нефритови бокали, а сладкишите се поднасяли върху изящни нефритови блюдца. От нефрит се изрязвали изумителни кадилници, тютюневи кутийки и дори флакони за парфюм.

Разбира се, всички храмове в Поднебесната били препълнени с нефритови изделия. Големи светлосини нефритови дискове се използвали при богослужения. По време на суши китайците извършвали специални обреди за дъжд с големи кръгли нефритови блюда, върху които били гравирани дракони.

Когато омъжвали представителка на знатен род, цялото ѝ облекло – от глава до пети – било обсипано с нефрит. В сватбените церемонии се използвали нефрити в най-светлите оттенъци.

Друго доказателство за ценността на нефрита в Китай е, че от него изработвали нефритови плочки, които се използвали като пари!

Дори победителите в спортни състезания били награждавани с нефритов скиптър. За второ място се връчвал златен, а за трето – от слонова кост.

Пет „човешки“ качества на нефрита

В Китай вярват, че нефритът притежава пет човешки качества:

Доброта – нефритът излъчва топлина.

Чисто сърце – нефритът сияе с чист блясък.

Радост от живота – при удар нефритът издава звънък звук.

Сила – нефритът е здрав и почти невъзможно е да бъде разцепен.

Справедливост – нефритът има остри ръбове, които обаче не нараняват.

Ето как се е изказал за нефрита легендарният древнокитайски мислител Конфуций: „…Нефритът е като силата на познанието – гладък и блестящ. Той е като справедливостта – има остри ръбове, но те не режат. Той е като покорността – стреми се надолу, към земята. Той е като музиката – издава чисти, ясни звуци. Той е като истинността – не крие недостатъците си, които само усилват неговата красота. Той е като земята, а неговата устойчивост е родена от планините и водата.“

Трябва да се отбележи, че въпреки бурното развитие на световната цивилизация, китайските традиции остават много силни. И до днес китайците високо почитат нефрита и го използват в живота си. Дори първия си луноход, изстрелян съвсем наскоро, те нарекли „нефритов заек“! А всичко това – защото жителите на Поднебесната и до днес, както и преди хиляди години, вярват, че нефритът винаги побеждава тъмните сили. За тях това не е просто камък, а камък на духовете, на любовта и божествена енергия. Минералът дарява своя притежател със сладки сънища и го пази от всякакви болести.

Знаменитите тибетски мъдреци използвали в медитативните си практики сфери от чисто бял нефрит – доста рядък вид на този минерал. Мекият блясък и дълбокият равномерен тон на белия нефрит умиротворява душата, носи покой и хармония, помага да се избавиш от разрушителната обида, гнева и други отрицателни емоции. Именно затова в древността нефритът наричали „камък на спокойствието“. Китайците не можели да минат без нефритови броеници при трудни преговори или важни обстоятелства. Винаги го носели със себе си, защото този камък успокоява човека и вдъхва пълна увереност в себе си.

За това как китайците използвали нефрита, може да се разказва безкрайно дълго.

Освен в Китай, нефритът бил високо ценен и в много други страни по света – в Мексико, Нова Зеландия, Индия и т.н. Известният пътешественик Миклухо-Маклай разказвал, че папуасите от Нова Гвинея изработвали от нефрит сечива – чукове, брадви и други.

Произход на името



Интересен е произходът на името на минерала. Думата „нефрит“ произлиза от гръцките думи „nephros“, което означава „бъбрек“, и „lapis“, което означава „камък“. От древни времена нефритът бил наричан „бъбречен камък“ заради лечебните си свойства и способността да лекува заболявания на бъбреците.

Местонаходища

Нефрит се добива в Китай, Русия, Киргизстан, Швейцария, Италия, Полша, Германия, Финландия, САЩ, Канада, Нова Зеландия и в много други страни по света.

Магически свойства



Древните китайски алхимици твърдели, че нефритът е съвършен също като златото! Това е символ на абсолютна чистота, притежаващ колосални магически свойства. Например, белият нефрит може да успокоява и укротява бурните страсти, да вдъхва в душата покой и умиротворение.

Много образно за магическите свойства на нефрита се изразявали древните монголи: „Ако те завлече неудържимо някъде, ако в сърцето ти се промъкнат обида и злоба, не позволявай на тези страсти да пламнат. Вземи в ръце белия и хлъзгав цагаан хаш (нефрит), стисни го силно, и той ще те успокои“.

За чудодейните успокояващи свойства на нефрита говори и главната източна заповед: „Не се вълнувай и не бързай: дните в годината са много“. Старите арати уверяват, че белият нефрит притежава и свръхестествени магически свойства. Тънките нефритени пластини могат да издават чист и протяжен звън. В Китай и Монголия от нефрит изрязвали бели пластинки, които закачали за шапката или пояса. По време на ходене нефритените пластинки звънели мелодично и прогонвали злите духове!

Европейците също високо ценели този минерал и го използвали не само за изработка на украшения, но и вярвали, че талисманите с нефрит внушават на притежателя им честност, почтеност, храброст и други положителни качества.

Нефритът е един от най-добрите „коректори на житейските обстоятелства“. Минералът оказва благотворно влияние върху живота на своя притежател, способства положителните промени, пази неговия покой и го избавя от кошмари. Това е минерал на дълголетието и щастливия брак. Нефритът може да подсказва на своя притежател правилното поведение: потъмнява, когато собственикът прави грешка. От древни времена нефритът бил обрамчван в сребро, за да предпази от уроки.

Едно от важните магически свойства на нефрита е стимулирането на либидото. Сексуалността в Китай е пряко свързана с нефрита. В целия свят е известно китайското изразяване „нефритов жезъл“, което означава мъжкия полов орган. „Нефритовата игра“ – играта на светлината върху огледално полираната повърхност на камъка, в Китай означава сексуални отношения. Нефритът в Китай се считал за символ на Слънцето и на енергията „ян“. Меката, безметежна и спокойна багра на нефрита сравнявали с красотата на женското тяло. Затова китайките много често носели нефрит, за да останат млади, здрави и красиви.

В легендарната китайска „Книга на песните“ се описва, че меката блестяща повърхност на нефрита символизира добродетелта на човека, твърдостта на нефрита – разума на човека, а ъглите на нефрита, които никога не се притъпяват – правосъдието. Чистотата и мелодичността на звука, който издават нефритените пластини, е музиката на бог.

Нефритени амулети носели, за да удължат живота си. Освен това, китайците използвали нефрит в погребални церемонии и погребвали покойниците в нефритени украшения, за да не се разлага тялото след смъртта. Като се има предвид броят на китайците, трудно е дори да си представим колко тона нефрит са погребани до днес в Китай!

Кои зодии могат да носят нефрит?

Украшения с нефрит могат да носят представителите на всички зодиакални знаци.

На Стрелците и Телците се препоръчва да използват нефрита с внимание.

Лечебни свойства



На допир нефритът винаги изглежда топъл и много приятен. Човек иска да се докосва до камъка и колкото се може по-често да го държи в ръце – и това не е случайно. Невероятно силната енергетика и мощните лечебни свойства на камъка веднага се усещат.

Нефритът от дълбока древност се използвал за лечение на различни бъбречни заболявания. Редовната му употреба помага при лечение на пикочно-половата система, отделителните пътища, способства изхвърлянето на камъни от различни органи, избавя от бъбречни колики.

Минералът оказва благотворно влияние и върху черния дроб.

Обеци с нефрит подпомагат лечението на очни заболявания и облекчават зъбобола.

Всякакви украшения с този камък са полезни за хора, чиито крака постоянно са студени. Нефритът предпазва от безсъние, кошмари, успокоява психиката, има подмладяващо действие и забавя процесите на стареене в организма. Минералът благоприятства работата на сърцето и всички вътрешни органи.

Различните видове нефрит имат своеобразен спектър на лечебно действие. Белият нефрит не само премахва бъбречните колики и предотвратява заболявания на стомаха, но и облекчава болките в черния дроб, подобрява слуха и зрението. Украшения с червен нефрит помагат за нормализиране на сърдечния ритъм. Сините нефритени камъни оказват благотворно влияние върху психиката и премахват нарушенията на съня. Като цяло всички видове нефрит отлично се справят с нервни разстройства – в Древен Китай с помощта на този минерал успокоявали буйни хора и извеждали хора от дълбоки депресии.

Както и в миналото, и днес в Китай от нефрит изработват различни свещени предмети, които се използват и в лечебни процедури – например, нефритени звънчета. Те се окачват у дома или на работното място за предпазване от възможни заболявания. Също така, както преди хиляди години, малки нефритени талисманчета се носят на шията на децата за защита от болести, които ги дебнат на всяка крачка.

Нефритът е просто безценен помощник за лечение на организма. Помага за нормализиране на кръвообращението, функционирането на далака, спомага за изхвърляне на газове и ефективно премахва подуването на корема.

В китайската медицина много често се използват нефритени пластини за провеждане на лечебни загряващи компреси, с чиято помощ се лекуват дори много тежки заболявания на стомаха – язва и дори рак.

Топлите нефритени пластини ефективно облекчават болката и ускоряват лечението на възпалителни процеси.

Като цяло всички украшения от нефрит ускоряват регенерацията на клетките, способстват за подмладяване на организма и удължаване на живота.

Днес украшенията с този минерал продължават да се радват на популярност по целия свят. Камъкът е много красив, изключително здрав и оказва положително въздействие върху своя притежател. Световната каменоделска индустрия произвежда нефритени вази, кутии, различни поставки и, разбира се, нефритени пръстени, пръстени-печат, гривни, гердани от нефрит и различни вложки в бижута. Нефритът се използва при изработката на мозаечни пана, като украшение за интериори и др. Благодарение на дълбокия и равномерен цвят на нефрита, както и на възможността за огледална полировка, абсолютно всички изделия от този камък изглеждат просто великолепно!

Ритуал с нефрит за богатство

Ще ти трябва:

Малко парче нефрит (камъкът трябва да е чист и неповреден)

Зелена свещ

Монета (по възможност златиста или с висока стойност за теб)

Как се прави:

Измий нефрита под течаща вода, за да премахнеш натрупаната енергия.

Запали зелената свещ и постави нефрита и монетата пред нея.

Дръж камъка в ръце и си представяй как в живота ти влиза поток от пари и благополучие.

Произнеси три пъти:

„Зеленият камък пази, зеленото злато привлича. Нека богатството дойде при мен.“

Постави нефрита в портфейла или близо до мястото, където държиш парите си.

Този ритуал е добре да се прави на растяща Луна, защото тогава енергията е насочена към привличане и умножаване.

Снимки: www.livemaster.ru