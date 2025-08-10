Кармични причини за болестите (ТАБЛИЦА)

Всяка болест е сигнал, че човек е прекъснал връзката си със законите на Вселената, съзнателно или несъзнателно е внесъл дисхармония в съществото си, „натрупал“ е лоша карма.

Кармичните болести са свързани с опита от минали опити и съществувания. Те са болести на духа и душата, които се проявяват във физическото тяло.

Кармичните модели, които от поредица прераждания не са трансформирани или балансирани, при достигане на критичната си маса дават външен знак на човека чрез болестите.

Ако детето е родено болно, будистките мъдреци казват, че това е резултат от минали кармични прераждания. Оттук нататък той ще трябва да коригира фаталната си съдба и да придобива „правилната“ карма. Родителите трябва изцяло да насочат усилията си към възпитанието на добър, искрен и достоен човек.

Причините за кармичните заболявания могат да бъдат:

болести, които не са били излекувани в миналото;

нарушаване на Божествените закони и заповеди с дела, думи и мисли;

негативни емоции в това или в минали прераждания (Отрицателните чувства и емоции могат да се сравнят с бавно действаща отрова: омраза, егоизъм, завист, злоба, алчност, амбиция, корист и др. );

резултат от увреждане на друг човек емоционално, сексуално или психически. Това преживяване се записва в ДНК и в духовните записи на Акаша, които представляват историята на нашите въплъщения; престъпления срещу любовта;

реализиране на съдба с труден сценарий с цел изпитание или предпазване, която съдба е карма и за сродните души и за близките на болния;

определени думи.

Всяка цивилизация има своите болести – бичове, които са проява на кармата на остарели и неработещи модели на групово, национално и планетарно ниво: СПИН, рак, сърдечносъдови заболявания, диабет, душевни заболявания, затлъстяване, мутиращи вируси на грипа и др. Тези болести уравновесяват (преработват, изплащат) груповата карма.

Човек може да се отърве от кармичен проблем, ако плати за злодеянието си чрез преживяване на страдание, подобно на страданието на жертвата си, или ако искрено се разкае за постъпката си. Само призив към „господаря на кармата“ – Бог и благодарение на Неговата благодат в отговор на искрено покаяние, водят до неотменимо освобождение от всички последици от греховните дела. Кармичното освобождение започва с поемане на отговорност за минали избори и превръщане на отрицателните кармични модели и енергийни честоти в доверие, прошка и любов.

За съвременната медицина кармичните болести са необясними и/или нелечими. Изцелението им е възможно само с помощта на редовни духовни практики и ежедневна вътрешна работа върху себе си. С други думи, изцелението от кармична болест е възможно само чрез умствено и духовно усъвършенстване: коригиране на характера си, промяна на отношението към себе си и към света наоколо, осъзнаване на собствените си негативни действия и премахване на последствията от тях, т.е. посредством цялостна трансформация на личността.

Според Махабхарата, човешкият живот е възмездие за погрешен предишен живот и както телето винаги ще намира майка си на пасище със стотици крави, така и кармата ще намери съответния човек. Следователно ефектът на натрупаната карма трябва да се неутрализира посредством човешкото желание да се действа мъдро. В противен случай човек ще бъде принуден да бере плодовете на погрешните си дела според космическия закон на справедливостта.

Някои болестотворни последствия на неразумните действия от гледна точка на закона на кармата (проблем и вероятна причина):

Болести и увредени органи/системи Възможна кармична причина Алкохолизъм Основните цели не удовлетворяват душата и идва чувството за собствена безполезност и слабост. Липсата на разбиране за задълженията към семейството и обществото лишава човек от чувството за любов и той търси удовлетворение в алкохола; страх от „няма любов“; страх от „те не ме харесват“; мъжът изпитва чувство за вина за собствената не надеждност; самобичуване. Загуба на смисъла на живота. Сърдечна болка, причинена от липса на самочувствие, дълбоко чувство за вина; отдалечаване от реалността Алергични реакции Показва, че човек не понася някого от обкръжението си, а също така отрича личната си сила. Не може да изрази вътрешния си протест срещу нищо; отричане на свободната воля и нежелание да се направи правилното нещо Анемия Липса на радост. Страх от живота. Вярата в собствената си малоценност лишава човек от радостите на живота Артрит Критика, негодувание, укори, егоистично изискване за себелюбие Грип Отрицателни вярвания, гледни точки, принципи Затлъстяване Остра тревожност, чувство на уязвимост, нужда от защита от нещо Настинка, ТОРС, остри респираторни инфекции Досада, гняв, раздразнение без основателна причина Кариес, пулпит, други проблеми със зъбите Неспособност или нежелание за вземане на ключови решения в собствения си живот Гастрит, язва Страх от бъдещето и дали ще се справя, дали съм достатъчно добър; завист, сребролюбие Бронхит и други белодробни заболявания Тревожност по отношение на другите, страх да не бъдеш неразбран и нечут, вътрешна скованост Колит, ентероколит, други заболявания на дебелото черво Прекомерен консерватизъм, страх от всякакви промени, постоянен стремеж към строга стабилност, нежелание за развитие, желание за живот без стрес Патология на тънките черва Неспособност за самостоятелно действие, вземане на решения единствено по инструкции на другите Захарен диабет, ендокринни нарушения, заболявания на панкреаса Асертивност, постоянно желание да държим всичко под контрол, негодувание, недоволство, жажда за всеобхватен контрол, необичаен авторитет Цистит; инфекции и други заболявания на пикочно-половата система Спазване на забраната за проява на сексуални и интимни преживявания Сърдечни удари, тахикардия, хипертония, хипотония, други сърдечно-съдови патологии Липса на положителни емоции в живота, постоянен страх от показване на любов и нежност към друг човек, липса на радост Нефрити, нефролитиаза, други бъбречни патологии Страх от морални сътресения, проява на неприязън към света наоколо, желание да го преработите по свой собствен начин; партньорски проблеми Целулит Дълготраен гняв и самонаказание, привързаност към ранна детска болка; мания за удари и удари, получени в миналото; затруднено движение напред; страх от избора на собствена посока в живота Холелитиаза, жлъчнокаменна болест, други заболявания на жлъчните пътища Дълбоко скрито старо негодувание, невъзможността да се прощава и разбира близък и любим човек Болка в гърдите Страх от показване на любов, страх от интимност Психични и ЦНС разстройства Постоянно нежелание да се популяризират законите на Вселената и да се разбират нейните очевидни изисквания; използване „на едно и също гребло“ – подход, невъзможност и нежелание да се коригират грешки, отхвърляне на кармични уроци, желание да се прави нещо „въпреки“ Хепатит, цироза, други чернодробни патологии Възприемане на собствените зли постъпки като благородство, жестокост, оправдана с „добри намерения“, постоянно чувство за „незаслужени“ обиди и обиди в своя посока

Като цяло всички хронични заболявания, които човек придобива до края на живота си, стават причина за заболявания, които ще се проявят в следващия живот в отслабените части на тялото, тъй като съответните енергийни канали са запушени от раждането. Който постоянно страда от определени хронични заболявания, трябва да проучи естеството на навиците си и да разбере каква психична инфекция не му позволява да се излекува.

Много кармични заболявания са резултат от наранявания, рани на тялото в минали реинкарнации. Например вроденото сърдечно заболяване обикновено се свързва с нарушение на сърдечната дейност в минал живот. Може да е прободна рана, сърдечна операция или нараняване по време на автомобилна катастрофа.

Физическите деформации са и последствията от нашите необуздани желания, неуморни страсти и емоции в предишно прераждане. Страданието и недъгът на тялото в този живот ни дават възможност да изкупим греховете от миналото и ни дават шанс да станем по-богати духовно и по-щастливи в следващото въплъщение.

Аварии, извънредни ситуации, падане от височина – всичко това се случва поради гняв, насочен срещу самия себе си.

Човек може също да има остра нужда от почивка, промяна в житейския път. Може да му липсват съчувствие и подкрепа, любов, вдъхновение.

Всяка счупена кост в мускулно-скелетната ви система показва, че основната ви поддръжка на живота е изложена на риск. Това може да бъде семейство, кариера, пари и дори самочувствие. Вероятно точно сега се стремите да спечелите свобода или да промените живота си, но текущите ви цели могат да се превърнат в сериозна потенциална опасност за вас. Вселената сякаш ви предупреждава да забавите темпото си и да обмислите внимателно своите стремежи. Може би трябва да поемете по различен път, за да постигнете конкретни цели. Именно фрактурата ви спря и отложи събитието, от което сте се страхували на интуитивно ниво. От голямо значение е локализирането на самото нараняване.

Абсцес – Тревожни мисли за нараняване, пренебрегване и отмъщение. Просто се научи да прощаваш.

Аденоиди – Търкания в семейството, спорове. Детето се чувства нежелано (сексът за удоволствие води до раждането на нежелани деца). Определете целта за създаване на семейство и раждане на деца.

Амнезия (загуба на паметта) – Страх от смъртта от неразбиране на законите на кармата. Разочарование в живота от постоянното правене на грешни неща.

Ангина – Грубост и други негативни изказвания без желание да промените себе си.

Апендицит – Страх от направеното и негативно отношение към всичко хубаво в живота.

Бели точки – Желанието да се скрие грозен външен вид от погрешното разбиране, че красотата се определя от качествата на съзнанието.

Брадавици – Малък израз на омраза. Обиждане на другите с лоши думи.

Бронхит – Нервна атмосфера в семейството. Спорове и крясъци.

Бурсит – Гняв. Желание да удари някого

Венерически заболявания – Извънбрачни сексуални отношения.

Възпалителни процеси – Условията, които трябва да видите в живота, предизвикват гняв и разочарование. Неразбиране, че човек може да бъде щастлив отвътре, а не във външни обстоятелства.

Липса на сън – чувство на страх, човек не се доверява на живота, чувства се виновен. Също така повишена нервна възбудимост.

Очни заболявания – Не харесвате това, което виждате в собствения си живот.

Очни заболявания: астигматизъм – Страх да се видиш в истинската светлина.

Очни заболявания: миопия – Страх от бъдещето.

Очни заболявания: глаукома – Най-упорито нежелание за прошка.

Очни заболявания: далекогледство – Нежелание да видите какво е точно пред вас.

Очни заболявания: детски – Нежелание да види какво се случва в семейството.

Очни заболявания: катаракта – Да не можеш да гледаш напред с радост.

Очни заболявания: страбизъм – Действие напротив. Глухота, нежелание да се чуе истината. Дизентерия – Страх и концентрация на гнева.

Холелитиаза – Горчивина. Тежки мисли. Проклятия. Гордост.

Стомашни заболявания – Страх от новото. Неспособност за научаване на нови неща.

Запек – Нежелание да се разделим с остарели мисли. Заседнал в миналото. Понякога в ярост.

Киста – Постоянно „превъртане в главата“ на предишни оплаквания.

Кръв, високо кръвно налягане – Неразрешени, хронични емоционални проблеми.

Кръв: ниско кръвно налягане – Липса на любов в детството. Понижено настроение: пак нищо няма да работи.

Кървящи венци – Решенията, взети в живота, не причиняват радост – време е да помислим за смисъла на живота.

Оплешивяване – Страх. Волтаж. Желанието да контролираш всичко.

Черен дроб – Концентрация на гняв и примитивни емоции.

Лош дъх – Мръсни нагласи, мръсни клюки, мръсни мисли.

Камъни в бъбреците – Съсиреци от неразтворен гняв. проказа. Обиди на светци.

Радикулит – Лицемерие. Страх за пари и за бъдещето.

Рак – Дълбока рана. Стара злоба. Голяма мистерия или скръб не дават почивка, поглъщат. Устойчивост на омраза; неспособност да простиш обида

Множествена склероза – Жестокост на мислите, обикновено от убиване на животни; пренебрежение на личния живот за сметка на обществения; силен материализъм; Психична скованост, твърдост на сърцето, желязна воля, липса на гъвкавост. Болестта на човек, който се е отказал от себе си. Възниква в отговор на дълбоко скрита тъга и чувство за безсмисленост. Годините на физическо пренапрежение, за да се постигне нещо много ценно, разрушават смисъла на живота. Разболяват се работохолиците, които не щадят нито себе си, нито другите, а се ядосват още повече, ако плановете им не се осъществят.

Далак – Мания. Натрапчиви идеи.

Сърдечна атака (миокарден инфаркт) – Изгонването от сърцето на всяка радост в името на парите или кариерата.

Хъркане – Упорито нежелание да се разделим с остарели стереотипи.

Шум в ушите – Нежелание да чуете вътрешния глас. Инат. Гледаш на живота със зли очи. Гняв към някого.

Шипове – конвулсивно вкопчване в идеите, вярванията и т.н.

Подобна класификация се среща и в книгата „Болестта като път“ от Торвалд Детлефсен и Рюдигер Далке, както и при други автори.

Във ведическата астромедицина има класификация на болестите – акутни (с остро протичане на заболяването, но и бързо минават), хронични, животозастрашаващи, като отделна категория има и „кармични болести“, които трудно се поддават на лечение и терапия, уточняват от nar-mag.com.

