Седмичен ТАРО хопоскоп от 11 до 17 август

Овен – Деветка чаши

Късмет

През този период всички ще имате неочакван късмет. Връхлитат ви успех, щастие и безоблачна любов. Материалните придобивки, задоволството и удовлетворението ще са ваши спътници. Всичко около вас ще е обнадеждаващо и ще обещава светло бъдеще. Настъпват добри времена за всички. Много от вас ще бъдат удовлетворени от постигната победа, извоювана с много пот на челото. Постигнатата цел ще ви донесе много приповдигнато и празнично настроение. Прекрасен период за успешни бизнес начинания.

Телец – Колесницата

Сила на волята

Необходимо е голямо усилие и твърдост от ваша страна. Осъзнайте, че притежавате възможност да мобилизирате своята воля за поразителни резултати. Дайте си сметка дали целта ви наистина заслужава вашите усилия. Очакват ви издигане и успех, но не се главозамайвайте. Дръжте егото си под контрол. Престанете да се опитвате да държите всички и всичко под контрол.

Близнаци – Тройка жезли

Добродетел

През този период ви очакват благоприятни възможности както в търговията, така и в бизнеса. Много от вас ще започнат ново начинание, изградено на солидна основа. Можете да направите вложение в бизнеса, но нека то да е умно и премерено, стремете се към честни сделки. През този период много от вас ще заемат сигурна и стабилна позиция по отдавна наболял въпрос. Оценката ви ще бъде правилна и точна, затова не се бойте – ще постигнете онова, което искате. За всички предстои прекрасен период, в който ще можете да се реализирате напълно и да проявите собствения си потенциал. Това е период, изпълнен със сигурност и обезпеченост за всички вас.

Рак – Асо жезли

Страсти

Това е период на силни страсти. Започва ново начало за вас. Ще се раждат нови идеи, предстоят ви нови начинания. Това е времето, в което да започнем всичко. Сега! Ще се чувствате, сякаш някой отвътре ви възпламенява и ви дава енергия за действие. Авантюри, любов, секс, жизненост и надделяваща сила ще ви съпътстват през този период. Внимавайте обаче с агресията, която също ще бъде много силна. Дръжте я под контрол.

Лъв – Десетка камъни

Богатство

Предпазливостта и дискретността са вашите спътници през този период. Прозорливостта ви гарантира успех. Оставате верни на ценностите си. Постигате целите си, като проявявате добро отношение към другите. Изпълнявайте плановете си докрай. Получавате и се наслаждавате на популярност, постигната с дипломация и търпение. За много от вас ще има парични постъпления.

Дева – Еон

Възраждане

През този период ви очакват възраждане и обновление. Мракът отстъпва пред светлината, зараждат се нови неща вследствие на положени от вас усилия. След дългото лутане и незнание по кой път да тръгнете осъзнавате, че средата е най-доброто решение. Настъпва време за промени, изпълнени сте с възторг от това, че сте взели най-правилните решения. След обзелото ви отчаяние в предишни периоди сега настъпва време на обновление и надежда. Предстои емоционален период, през който висшите сили бдят над всички вас.

Везни – Двойка жезли

Власт

През този период ще доминирате с личното си присъствие. Проявявайте кураж и отстоявайте мечтите си. Осъществявате начинанията си посредством силна воля, постигате целите си. Натрупвате богатство с много труд и изпитвате удовлетвореност и гордост от постигнатите материални придобивки. Това няма да спре и ще продължи и в последващ период. Сега е време за ликуване и радост.

Скорпион – Двойка камъни

Хармония

Период на отлични перспективи, баланс и единство. За много от вас предстои щастливо стечение на обстоятелствата. Решени сте да извършите необходимите промени. Вдъхновението ви е завладяло изцяло. Пред всички представители на зодията предстоят промени, обновления, подобрения – както в личен, така и в служебен план. Ин и Ян са перфектно обединени и това носи на всички ползотворни връзки, сътрудничество, отлични взаимоотношения и координация. Всичко се нарежда добре. Нещата се придвижват в желаната посока.

Стрелец – Син на камъните

Застъпник

През този период небесата ще изливат своята положителна енергия над всички вас. Ще трябва да бъдете благородни, практични и търпеливи. Ще постигате успехи в резултат на упорита работа. Бъдете съпричастни към страданието на околните, проявете загриженост и състрадание. Само така ще може да се усъвършенствате, а оттам и обществото ще стане друго. Защитавайте справедливостта и истината, искрено вярвайте, че нещата и хората могат да се променят към по-добро.

Козирог – Шестица чаши

Щастие

През този период ще изпитвате удовлетворение от добре свършената работа. Често ще поглеждате към щастливото минало, изпълнено с истински приятелства и контакти. Ще имате възможност да възродите много от тези стари връзки и приятелства. Ще се радвате на добри взаимоотношения с тях и в бъдеще. Копнежът за успех, който ви е обзел през този период, е много силен. Трябва да сте спокойни и уверени в себе си. Всичките ви мечти ще се материализират в практически резултати. Прекрасен период за всички вас.

Водолей – Баща на камъните

Пазител

През този период ще сте пазител. Пазител на любовта вкъщи и хората, които ви заобикалят. Ще се стремите да запазите мира във всяко отношение – както при близките ви, така и във вашето семейство. Съберете сили и кураж да се изправите дори срещу хора, които ви карат да се страхувате, само за да запазите така нужните ви душевен мир и спокойствие.

Риби – Справедливост

Баланс

През този период трябва да сте справедливи и безпристрастни. Нещата са поставени като на съд. Ситуацията е подложена на самооценка и везните могат да се наклонят силно в едната или другата посока за вас. Равновесието е крехко и нестабилно. По-добре отстъпете, притаете дъх и преценете ситуацията много точно. Погледнете нещата безпристрастно и нека вашите лични чувства да не влияят върху трезвата ви преценка. Не оставяйте нещата да се разбалансират. За много от вас това може да е свързано с развод, раздяла, договори, споразумения или дори съд и уреждане на юридически въпроси.

Маг Розали, Телеграф

