Откриха тялото на изчезнал в Охридското езеро български водолаз

Тялото на удавения водолаз, който изчезна вчера във водите на Охридското езеро, беше намерено, близо до село Тръпейца в Охрид, предава Telegraph, цитиран от ИА ФОКУС.



Според очевидци, той е бил облечен с водолазен костюм и е имал пълно водолазно оборудване.



МВР съобщи по-рано, че 52-годишен български гражданин е изчезнал, докато се е гмуркал на дълбочина 89 метра, над село Тръпейца.



Инцидентът е станал вчера около 13:15 часа, а екипи на езерната полиция, Червения кръст и водолази от клуб "Амфора" са били ангажирани с издирването му.



Говорителят на МВР в Охрид, Стефан Димоски, потвърди информацията и обяви, че тялото е извадено от голяма дълбочина.