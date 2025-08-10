  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +28
Пловдив: +26 / +34
Варна: +22 / +27
Сандански: +27 / +29
Русе: +24 / +30
Добрич: +21 / +28
Видин: +26 / +31
Плевен: +25 / +36
Велико Търново: +21 / +33
Смолян: +17 / +18
Кюстендил: +24 / +25
Стара Загора: +23 / +27

Любов ли бе да я опишеш: Отварачката се фука с романтични дарове от ЧЕТВЪРТИЯ си мъж!

  • Сподели в:
  • Viber
Любов ли бе да я опишеш: Отварачката се фука с романтични дарове от ЧЕТВЪРТИЯ си мъж!

Инстаграм
A A+ A++ A

Фолк звездата Мария отново предизвика буря в социалните мрежи!

Певицата качи снимки, които оставиха феновете ѝ без дъх – спалнята ѝ е потънала в червено, обсипана със стотици рози, балони и романтични светлини. Атмосферата крещи за една страстна нощ, достойна за филм.

Изненадата е дело на новия ѝ съпруг, който очевидно не пести нито жестове, нито средства, за да направи любимата си най-щастливата жена на света.

Мария сияе, погледът ѝ е изпълнен с любов и обещание за горещи моменти.

Инстаграм

#Мара Отварачката

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите