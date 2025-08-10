Любов ли бе да я опишеш: Отварачката се фука с романтични дарове от ЧЕТВЪРТИЯ си мъж!

Фолк звездата Мария отново предизвика буря в социалните мрежи!

Певицата качи снимки, които оставиха феновете ѝ без дъх – спалнята ѝ е потънала в червено, обсипана със стотици рози, балони и романтични светлини. Атмосферата крещи за една страстна нощ, достойна за филм.

Изненадата е дело на новия ѝ съпруг, който очевидно не пести нито жестове, нито средства, за да направи любимата си най-щастливата жена на света.

Мария сияе, погледът ѝ е изпълнен с любов и обещание за горещи моменти.