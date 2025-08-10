  • Instagram
Шок на плаж в Бургас! Морето изхвърли умишлено удавено куче, завързано с каменни бокове!

Pixabay
На кошмарна гледка е станал свидетел мъж на плаж в Бургас. Мъртво куче е било изхвърлено от морето на брега. Гледката е била кошмарна, тъй като животното е било увито с бял плат и завързано с каменни блокове, което говори за умишлени действия.

„Днес изплува на плажа в Бургас, навярно от Поморие или Черноморец. Сигнализира се на 112 и на общински служби... Идеята тук е да се намери кое е кучето и кой би могъл да го стори,“ написа очевидец в социалната мрежа Фейсбук.

.
glasnews.bg

„Нямам думи до къде стига човешката жестокост и болните им мозъци,“ коментира жена.

„Не мога да повярвам, че съществуват някъде такива изр@ди!!! Това е толкова жестоко, че не ми го побира акъла! Горкото животинче,“ пишат още потребители.

Източник: Glasnews.bg

#убито куче #Бургас

