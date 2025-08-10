Шок на плаж в Бургас! Морето изхвърли умишлено удавено куче, завързано с каменни бокове!
На кошмарна гледка е станал свидетел мъж на плаж в Бургас. Мъртво куче е било изхвърлено от морето на брега. Гледката е била кошмарна, тъй като животното е било увито с бял плат и завързано с каменни блокове, което говори за умишлени действия.
„Днес изплува на плажа в Бургас, навярно от Поморие или Черноморец. Сигнализира се на 112 и на общински служби... Идеята тук е да се намери кое е кучето и кой би могъл да го стори,“ написа очевидец в социалната мрежа Фейсбук.
„Нямам думи до къде стига човешката жестокост и болните им мозъци,“ коментира жена.
„Не мога да повярвам, че съществуват някъде такива изр@ди!!! Това е толкова жестоко, че не ми го побира акъла! Горкото животинче,“ пишат още потребители.
Източник: Glasnews.bg
Още по темата:
- » Пожар горя в бургаски квартал
- » Огненият ад в Бургас: „Къщата и всичко изгоря, и котката с котенцата"
- » Пожар изпепели 30 къщи във вилна зона край Бургас, задействаха BG-ALERT
Коментирай
Най-четено от Общество
Последно от Общество