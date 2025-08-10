  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +28
Пловдив: +26 / +34
Варна: +22 / +27
Сандански: +27 / +29
Русе: +24 / +30
Добрич: +21 / +28
Видин: +26 / +31
Плевен: +25 / +36
Велико Търново: +21 / +33
Смолян: +17 / +18
Кюстендил: +24 / +25
Стара Загора: +23 / +27

Ще покани ли Белият дом и Зеленски на срещата с Путин на 15-и в Аляска?

  • Сподели в:
  • Viber
Ще покани ли Белият дом и Зеленски на срещата с Путин на 15-и в Аляска?

Стопкадър/ФБ/Доналд Тръмп
A A+ A++ A

Белият дом обмисля да покани президентът на Украйна Володимир Зеленски на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска в петък, твърдят източници, съобщава Sky News.

Това е "абсолютно“ възможно, посочва висш служител на администрацията на Тръмп пред NBC News.

"Всички се надяват да се случи.“

Друг служител, запознат с вътрешните разговори, съобщава, че идеята е в процес на обсъждане.

Ако Зеленски пътува до Аляска, не е ясно дали той и Путин някога ще бъдат в една и съща стая, казва един от източниците.

На въпрос дали САЩ официално са поканили Зеленски в Аляска, висш служител на Белия дом заявява:

"Президентът остава отворен за тристранна среща на върха с двамата лидери. В момента Белият дом се фокусира върху планирането на двустранната среща, поискана от президента Путин.“

Припомняме, че Тръмп обяви на 8 август, че той и Путин ще се срещнат в Аляска, където двете страни ще обсъдят предложението на рускиятя президент за план за прекратяване на огъня, който включва спиране на военните действия в замяна на отстъпването на източните територии на Киев на Русия.

Зеленски от своя страна категорично отхвърли идеята за отстъпване на украински територии, за да се сложи край на войната с Русия, като предупреди, че неблагоприятно мирно споразумение в Украйна в крайна сметка ще доведе до прегрупиране на Русия и ново нахлуване в Украйна.

#мирни преговори #войната в Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите