Ще покани ли Белият дом и Зеленски на срещата с Путин на 15-и в Аляска?
Белият дом обмисля да покани президентът на Украйна Володимир Зеленски на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска в петък, твърдят източници, съобщава Sky News.
Това е "абсолютно“ възможно, посочва висш служител на администрацията на Тръмп пред NBC News.
"Всички се надяват да се случи.“
Друг служител, запознат с вътрешните разговори, съобщава, че идеята е в процес на обсъждане.
Ако Зеленски пътува до Аляска, не е ясно дали той и Путин някога ще бъдат в една и съща стая, казва един от източниците.
На въпрос дали САЩ официално са поканили Зеленски в Аляска, висш служител на Белия дом заявява:
"Президентът остава отворен за тристранна среща на върха с двамата лидери. В момента Белият дом се фокусира върху планирането на двустранната среща, поискана от президента Путин.“
Припомняме, че Тръмп обяви на 8 август, че той и Путин ще се срещнат в Аляска, където двете страни ще обсъдят предложението на рускиятя президент за план за прекратяване на огъня, който включва спиране на военните действия в замяна на отстъпването на източните територии на Киев на Русия.
Зеленски от своя страна категорично отхвърли идеята за отстъпване на украински територии, за да се сложи край на войната с Русия, като предупреди, че неблагоприятно мирно споразумение в Украйна в крайна сметка ще доведе до прегрупиране на Русия и ново нахлуване в Украйна.
