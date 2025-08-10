Бедственото положение в Сунгурларе остава
Продължава гасенето на пожара в района на сунгурларското село Славянци, където се запалиха гори, земеделски земи и лозови масиви.
В него вчера се включиха два хеликоптера и два самолета от Швеция.
Засега ситуацията е под контрол. В сила е обявеното бедствено положение за пет населени места в община Сунгурларе.
Продължава и борбата с пламъците над асеновградското село Добростан, обхванали около два декара борова гора.
Вчера пожар избухна и във вилната зона на Харманли - край автоморга. Съобщава се, че са изгорели 150 коли и необитаема жилищна постройка. Има нанесени щети на 10 имота.
Съобщава се и за запалили се сухи треви във вилната зона на варненския квартал "Владислав Варненчик".
Още по темата:
- » Страховит пожар край Сунгрларе, десетки са евакуирани, обявиха бедствено положение (СНИМКИ)
- » Продължава борбата с пожарите (ОБЗОР)
- » Битката с пожарите продължава на много места в страната (ОБЗОР)
Коментирай
Най-четено от Общество
Какво ще е времето идната седмица?17:20 03.08.2025 | Времето
Последно от Общество