Бедственото положение в Сунгурларе остава

Продължава гасенето на пожара в района на сунгурларското село Славянци, където се запалиха гори, земеделски земи и лозови масиви.

В него вчера се включиха два хеликоптера и два самолета от Швеция.

Засега ситуацията е под контрол. В сила е обявеното бедствено положение за пет населени места в община Сунгурларе.

Продължава и борбата с пламъците над асеновградското село Добростан, обхванали около два декара борова гора.

Вчера пожар избухна и във вилната зона на Харманли - край автоморга. Съобщава се, че са изгорели 150 коли и необитаема жилищна постройка. Има нанесени щети на 10 имота.

Съобщава се и за запалили се сухи треви във вилната зона на варненския квартал "Владислав Варненчик".