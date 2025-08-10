  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +28
Пловдив: +26 / +34
Варна: +22 / +27
Сандански: +27 / +29
Русе: +24 / +30
Добрич: +21 / +28
Видин: +26 / +31
Плевен: +25 / +36
Велико Търново: +21 / +33
Смолян: +17 / +18
Кюстендил: +24 / +25
Стара Загора: +23 / +27

Радев: С разпродажбата на 4400 държавни имота се готви най-големият грабеж от 90-те насам

  • Сподели в:
  • Viber
Радев: С разпродажбата на 4400 държавни имота се готви най-големият грабеж от 90-те насам

Стопкадър/БНТ
A A+ A++ A

Президнетът Румен Радев с остри критики към правителството за готвената разпродажба на държавни имоти. Държавният глава е във Варна по повод тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск 2025 на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".

"Най-напред искам да пожелая попътен вятър на випусниците на ВВМУ, да служат доблестно във флота, да отстояват нашия морски суверенитет и винаги да се завръщат на родния бряг. Междувременно правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти, някои тук по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам.

Това са 4400 държави имота. Не случайно прокараха промените в закона в навечерието на отпуските. Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи и ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят."

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите