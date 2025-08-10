  • Instagram
Спорт по тв на 10 август

Спорт по тв на 10 август

10.25 Лека атлетика, европейко пъренство, подрастващи БНТ 3

14.20 Колоездене: Обиколка на Полша, седми етап, мъже Евроспорт 1

14.30 Холщайн – Арминия Диема спорт

14.30 Бохум – Елверсберг Диема спорт 3

14.30 Херта – Карлсруе Нова спорт

14.30 Абърдийн – Селтик Ринг

15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

16.30 Аякс – Твенте Ринг

16.30 Ветроходство: Оушън рейс Европа в Кийл, старт Евроспорт 2

16.45 Лека атлетика, европейко пъренство, подрастващи БНТ 3

17.00 Кристъл Палас – Ливърпул Диема спорт 2

17.45 Колоездене: Арктик рейс, четвърти етап, мъже Евроспорт 1

18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1

18.30 Лестър – Шефийлд Уензди Диема спорт 3

19.00 Левски – Спартак Диема спорт

19.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2

19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, трети кръг Евроспорт 1

21.00 Наскар, състезание в Ню Йорк МАХ Спорт 2

21.15 Ботев (Пд) – Локомотив (Сф) Диема спорт

22.30 Брага – Тондела Ринг

23.30 Ветроходство: Оушън рейс Европа в Кийл, старт Евроспорт 1

